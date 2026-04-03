¡Aviso importante! California e Illinois sorprendieron a sus ciudadanos e inmigrantes al confirmar la aplicación de nuevas restricciones federales al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que trae como resultado la exclusión de una gran cantidad de inmigrantes humanitarios de la elegibilidad para recibir beneficios. ¿A qué se debe esta medida?

Alerta, beneficiarios con SNAP: estos inmigrantes y refugiados dejan de ser elegibles ahora

Medios internacionales informaron que, desde el 1 de abril de 2026, muchos inmigrantes con estatus legal en el país americano enfrentarán la pérdida de la asistencia alimentaria debido a la Ley “One Big Beautiful Bill”, la cual fue firmada en julio de 2025.

Cuidado, beneficiarios con SNAP: estos inmigrantes y refugiados dejan de ser elegibles ahora en EE. UU.

Vale mencionar que esta normativa restringe la elegibilidad para el programa SNAP, perjudicando de manera directa a aproximadamente 72.000 inmigrantes que, aunque residan legalmente en EE. UU., no cumplen con los nuevos requisitos.

Por su parte, algunos activistas locales han señalado que esta situación podría llevar a un aumento en la demanda de bancos de alimentos, que ya se encuentran al límite de su capacidad. Las autoridades de California han indicado que aquellos que ya están inscritos en el programa CalFresh mantendrán sus beneficios hasta su próxima recertificación, que generalmente ocurre cada 12 meses.

No obstante, según los informes de las autoridades, desde el inicio de este mes, se está empezando a rechazar las solicitudes de nuevos beneficiarios que pertenezcan a las categorías afectadas. Illinois también ha adoptado esta fecha como el inicio de la implementación de los cambios federales. Minnesota lo aplicó desde el 1 de marzo.

¿Qué está pasando con este grupo de beneficiarios?

Mediante las recientes regulaciones, se conoció que numerosos grupos han dejado de cumplir con los requisitos establecidos. El acceso al programa SNAP se restringe ahora principalmente a ciudadanos estadounidenses y a un grupo reducido de no ciudadanos, en su mayoría residentes permanentes legales, es decir, aquellos con Green Card.

Además, se está incluyendo algunas categorías específicas de inmigrantes protegidos, como ciertos cubanos y haitianos. En tanto, es bueno agregar que todos los residentes indocumentados nunca han tenido derecho a participar en el programa SNAP.