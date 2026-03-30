¡Atención! La reciente implementación de la ley “One Big Beautiful Bill Act”, en Estados Unidos, ha llevado a los estados a revisar y ampliar los requisitos laborales para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Si bien, la normativa no alteró los requisitos laborales necesarios del programa, sí redefinió quiénes deben cumplir con ellos.

Al respecto, en este estado, donde se estima que alrededor de 36.000 personas podrían verse afectadas, han revelado varias opciones que podrían evitar que muchos sufran el riesgo de perder su acceso a la asistencia alimentaria en el país americano.

SNAP: este estado expone la opción clave que facilita el acceso a la ayuda alimentaria en EE. UU.

Según los reportes de ‘OnMilwaukee’ y otros medios, existen ciertas alternativas laborales que permiten que un beneficio continúe contando con el apoyo del programa SNAP. El consultor político David Rubel señaló que la ley federal reveló una opción que facilitará el acceso a la asistencia para los que están en riesgo de perder sus prestaciones.

Como se recuerda, entre los requisitos laborales figura el rango de edad para los adultos, el cual se ampliará de 18-54 a 18-64 años. Asimismo, los padres de niños de 14 años o más también tendrán que cumplir con estas exigencias en EE. UU.

SNAP: este estado expone la opción clave que facilita el acceso a la ayuda alimentaria en EE. UU.

Al respecto, ley federal ha establecido formas principales para que algunos adultos sin dependientes continúen recibiendo FoodShare:

La opción más común es el empleo, donde se requiere que las personas trabajen al menos 20 horas semanales o 80 horas mensuales para mantener sus beneficios.

para mantener sus beneficios. Otra alternativa son los programas de capacitación laboral , que permiten a los participantes asistir a cursos aprobados por el estado durante 20 horas semanales y conservar sus beneficios.

, que permiten a los participantes asistir a cursos aprobados por el estado durante 20 horas semanales y conservar sus beneficios. La tercera opción, según Rubel, podría demandar considerablemente menos tiempo. El programa Workfare permite a los beneficiarios trabajar o ser voluntarios en un programa estatal durante un número de horas que varía según el valor de sus beneficios SNAP.

De acuerdo a la normativa federal, el cálculo de horas requeridas se lleva a cabo dividiendo los beneficios mensuales del programa SNAP entre el salario mínimo estatal. Por ejemplo, en Wisconsin, donde el salario mínimo es de $7,25, una persona que recibe $180 en cupones de alimentos solo necesitaría trabajar o ser voluntario por 25 horas al mes.

Beneficiarios SNAP: ¿Qué más dijo Rubel sobre esta propuesta?

Rubel continuó refiriéndose al respecto y advirtió que muchos beneficiarios del programa SNAP podrían desconocer esta opción.

“Si alguien piensa que debe dedicar 80 horas al mes como voluntario, puede asumir que no podrá cumplir”, contestó. “Pero seis horas a la semana es muy diferente”, sentenció.