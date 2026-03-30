¡Mucha atención! En lo que va de este 2026, se han implementado importantes cambios en la normativa que regula las irregularidades durante el examen para obtener la licencia de conducir en Illinois, Estados Unidos.

Frente a estas nuevas disposiciones, el uso de micrófonos ocultos o teléfonos celulares para obtener respuestas correctas puede resultar en la pérdida del permiso por un período de 12 meses. ¿Qué más deben evitar hacer los solicitantes para evitar recibir sanciones?

Este estado de EE. UU. te dejará sin licencia de conducir si descubren que haces esto en el examen

‘La Nación’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre La Ley HB 2983, la cual empezó a aplicarse a inicios de este año. Esta normativa busca modernizar los procedimientos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y combatir el fraude en los exámenes de conducir.

Bajo este contexto, es importante saber que esta legislación trae consigo dos aspectos a considerar en la administración de las pruebas:

Este estado de EE. UU. te dejará sin licencia de conducir si descubren que haces esto en el examen.

En primer lugar, se establece la posibilidad de que la Secretaría de Estado realice exámenes escritos de manera remota a través de internet , además de ofrecer la opción en sus instalaciones.

, además de ofrecer la opción en sus instalaciones. En segundo lugar, se implementan sanciones severas para quienes intenten hacer trampa, como el uso de dispositivos ocultos para recibir respuestas durante la prueba.

El DMV se encargó de dejar en claro que quienes sean sorprendidos utilizando un micrófono oculto o un teléfono celular para obtener respuestas enfrentarán consecuencias significativas. En caso de cometer esta infracción, la persona podría perder su derecho a obtener un permiso de conducir en Illinois por un período de hasta 12 meses.

Así puedes tramitar la licencia de conducir en Illinois para este 2026

Para conseguir una licencia de conducir en este estado, los interesados tendrán que seguir una serie de pasos establecidos por el secretario de estado, Alexi Giannoulias. AQUÍ te revelamos cuáles son:

Primero, es necesario acudir a una oficina del DMV , donde se deben presentar los documentos de identificación requeridos y tomarse una fotografía.

, donde se deben presentar los documentos de identificación requeridos y tomarse una fotografía. Se deben entregar todos los registros válidos de otros estados, así como tarjetas de identificación estatales y permisos de instrucción o comerciales.

Finalmente, se debe abonar la tarifa correspondiente y aprobar los exámenes necesarios, que pueden incluir pruebas de visión, escritas y de conducción.

Es importante mencionar que los solicitantes deben tener al menos 18 años; aquellos que tengan entre 16 y 17 años necesitarán el consentimiento de un padre o tutor. Una vez cumplidos todos los requisitos, se expedirá un permiso de conducir temporal y seguro, válido por 90 días.