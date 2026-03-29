ALERTA MÁXIMA para inmigrantes con TPS en EE. UU.: podrían perder su estatus y enfrentar DEPORTACIÓN si la Corte Suprema toma esta decisión

Las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump generaron fuertes controversias legales, especialmente en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití y Siria. Decisiones judiciales en tribunales federales han frenado temporalmente estas medidas, pero el futuro de miles de inmigrantes permanece incierto.

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial abrió un debate sobre los límites de la autoridad presidencial en materia migratoria y la protección legal que garantiza el TPS a los beneficiarios.

Corte Suprema revisará el TPS de Haití y Siria

El gobierno de Trump anunció la eliminación del TPS para ciudadanos provenientes de Haití y Siria, pero jueces del Distrito de Nueva York y del Distrito de Columbia suspendieron estas decisiones, frenando la terminación del programa.

Inmigrantes con TPS podrían perder estatus y enfrentar deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló estas órdenes, y la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar los casos. Esto significa que la Corte determinará:

Si se mantiene o modifica el TPS vigente

vigente El alcance de las protecciones legales para los beneficiarios

El futuro de miles de inmigrantes que podrían perder su estatus

Riesgos de perder el TPS

Si la Corte Suprema decide eliminar o modificar el TPS, los afectados podrían enfrentar:

Pérdida inmediata del estatus legal

Procesos de deportación

La necesidad de regularizar su situación por otras vías

Miles de inmigrantes de Haití y Siria esperan con incertidumbre la decisión judicial, que marcará el rumbo de su permanencia en Estados Unidos y establecerá precedentes sobre la autoridad presidencial en materia migratoria.

Cómo prepararse

El TPS es un derecho legal que protege a quienes cumplen con los requisitos del programa. Los beneficiarios deben mantenerse informados sobre los plazos legales y las apelaciones en curso, y, de ser necesario, buscar asesoría legal especializada para minimizar riesgos en caso de que se elimine su estatus.