IMPACTANTE ESTADÍSTICA de deportación: este GRUPO DE INMIGRANTES en EE. UU. se acerca a las 190,000 expulsiones durante el gobierno de Trump

Durante el periodo comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, las autoridades mexicanas han registrado un aumento significativo en el retorno forzado de connacionales desde Estados Unidos. Las cifras oficiales indican que la comunidad mexicana ha sido una de las más afectadas por las políticas migratorias vigentes, con cerca de 190,000 repatriaciones en poco más de un año, según datos del gobierno federal y reportes de Dallas News.

El año pasado, las repatriaciones aumentaron y en algunos meses superaron los 16,000 casos.

Gobierno de Donald Trump ha deportado a casi 190.000 mexicanos desde enero de 2025

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Gobernación de México, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, el total de repatriaciones alcanzó los 189,830 mexicanos, de los cuales 154,072 ingresaron por vía terrestre y más de 35,000 fueron trasladados por vía aérea.

En conferencia matutina, la funcionaria explicó que el fenómeno mostró variaciones mensuales importantes: mientras en enero de 2025 se contabilizaron 6,515 casos, en octubre del mismo año la cifra ascendió a 16,671 repatriaciones, manteniéndose elevada en los últimos meses de ese año antes de disminuir ligeramente a inicios de 2026.

La propia autoridad detalló que el flujo de retornos se concentra en 11 puntos fronterizos del norte de México, además de aeropuertos estratégicos como Villahermosa y Tapachula, donde las personas repatriadas reciben una carta oficial que les permite acceder a programas de asistencia.

En palabras citadas por Dallas News, la situación fue descrita así: "189,830 mexicanos fueron repatriados entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, con una mayoría ingresando por tierra y el resto por vía aérea".

Programa 'México te abraza': apoyos, servicios y reintegración de inmigrantes deportados de EE. UU.

Como parte de la estrategia de atención a las personas repatriadas, el gobierno mexicano impulsa el programa 'México te abraza', coordinado por la Secretaría de Gobernación y otras instituciones federales. Este plan busca facilitar la reintegración social y económica de las y los connacionales que regresan desde Estados Unidos.

Entre los apoyos brindados destacan la entrega de alimentos, el transporte hacia comunidades de origen, la asistencia médica, los trámites de identidad y el acceso a servicios sociales. De acuerdo con los reportes oficiales, se han otorgado más de 1.18 millones de atenciones, incluyendo más de 382,000 raciones de comida, más de 142,000 traslados, casi 115,000 tarjetas de apoyo al migrante y cerca de 99,000 afiliaciones al IMSS.

Asimismo, se han realizado decenas de miles de gestiones administrativas, como la expedición de CURP y actas de nacimiento, además de servicios de alojamiento temporal y asistencia telefónica para la comunicación con familiares. Este conjunto de acciones busca reducir el impacto del retorno forzado y facilitar la reincorporación de las personas migrantes a sus comunidades de origen en México, en un contexto marcado por el aumento sostenido de las deportaciones en Estados Unidos.