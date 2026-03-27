ALERTA ROJA por TIROTEO en Walmart de Texas: empleado fue detenido luego de DISPARARLE a tres personas en plena zona comercial

En medio de una situación de alta tensión, un tiroteo en Walmart encendió las alarmas en Baytown, Texas, luego de que un empleado fuera detenido tras disparar contra tres personas en plena zona comercial. El hecho ocurrió la tarde del jueves y generó momentos de pánico entre quienes se encontraban en las inmediaciones del establecimiento.

Según información oficial, el trabajador se encontraba cumpliendo sus funciones cuando fue abordado por tres hombres con los que habría tenido conflictos previos. El sujeto aseguró que se sintió amenazado, lo que lo llevó a reaccionar con un arma de fuego, desatando un incidente armado en Texas que, aunque no dejó heridos, sí provocó alarma.

Disparos tras presunta amenaza

El empleado de Walmart indicó a las autoridades que los tres individuos se le acercaron de forma intimidante mientras realizaba pedidos para llevar. En ese contexto, decidió sacar un arma y disparar en su dirección, alegando que actuó por temor a su integridad.

Empleado de Walmart es arrestado luego de dispararle a tres personas.

El tiroteo en Baytown se produjo cerca de la intersección de West Cedar Bayou Lynchburg Road y Garth Road, donde al menos dos vehículos resultaron impactados por las balas. A pesar de la gravedad del hecho, no se reportaron personas lesionadas.

Detención e investigación en curso

Tras el incidente, la policía de Baytown llegó rápidamente al lugar y procedió a detener al trabajador, además de recuperar el arma utilizada. Las autoridades confirmaron que tanto el empleado como los otros involucrados están colaborando con la investigación.

El caso sigue bajo análisis para determinar si el uso del arma puede considerarse defensa propia. Mientras tanto, el tiroteo en Walmart ha generado preocupación por la seguridad en espacios públicos y el manejo de conflictos en zonas comerciales.