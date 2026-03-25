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ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: el USCIS LIMITA EL ASILO solo a este grupo de personas y endurece requisitos
El USCIS restringe el asilo solo a ciertos inmigrantes y endurece los requisitos, generando alerta sobre quién puede protegerse en EE. UU.
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El debate sobre quién puede solicitar asilo en Estados Unidos vuelve a ser central tras la reciente audiencia de la Corte Suprema en marzo de 2026. La discusión se centró en el concepto de llegar a territorio estadounidense, una definición clave para determinar quién califica para protección internacional.
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Según expertos, la interpretación judicial y las reglas del USCIS podrían restringir significativamente el acceso al asilo, especialmente para inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur o que se encuentran cerca del Río Bravo y otros puntos fronterizos.
Qué significa llegar a Estados Unidos según el USCIS
Durante la audiencia, los jueces debatieron escenarios que evidencian la ambigüedad del término presencia física. Se preguntaron si un migrante esperando en un puerto de entrada o alguien a metros de la frontera cumple con los criterios para solicitar asilo.
USCIS limita el asilo en EE. UU. solo a ciertos inmigrantes y endurece requisitos.
El USCIS mantiene que cualquier persona físicamente dentro de EE. UU. y que no sea ciudadana puede iniciar el proceso de asilo, siempre que demuestre temor de persecución por origen, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o creencias políticas. La solicitud inicia con el Formulario I-589, válido tanto para procesos afirmativos como defensivos.
Restricciones recientes y proceso para solicitantes
Regulaciones como la norma Circumvention of Lawful Pathways (CLP) establecieron presunciones de inelegibilidad para quienes ingresaron sin vías legales. Aunque dejó de aplicarse en 2025, sus efectos aún afectan a migrantes que ingresaron entre 2023 y 2025, obligando a demostrar que califican para excepciones.
No todos los solicitantes pueden presentar su asilo en línea. El USCIS permite incluir a familiares directos, como cónyuges e hijos menores de 21 años, dentro de la misma solicitud. Además, los solicitantes deben esperar 180 días tras la presentación del Formulario I-765 para poder trabajar legalmente, y cualquier retraso en el proceso puede detener este reloj, afectando su estabilidad económica mientras esperan la resolución.
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