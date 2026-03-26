PELIGRO TOTAL para inmigrantes en Texas: DENUNCIAN que menores son arrestados y EXTRANGULADOS por agentes del ICE en detenciones migratorias

En Texas, las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han vuelto a generar alarma tras denuncias de abuso en operativos migratorios que involucran a menores. Testimonios de estudiantes y familias revelan presuntas agresiones físicas y detenciones irregulares, reavivando el debate sobre la aplicación de la ley migratoria en EE. UU.

Arnoldo Bazán, un estudiante de décimo grado, relató que en octubre de 2025 fue interceptado junto a su padre por agentes del ICE mientras se dirigían a la escuela. Según su versión, varios vehículos sin identificación los rodearon y durante el operativo fue sometido a violencia por parte de agentes de inmigración, llegando incluso a quedarse sin aire, situación que dejó secuelas físicas y emocionales.

Impacto de los operativos en menores

El joven denunció que, pese a informar a los agentes que era ciudadano estadounidense y menor de edad, estos continuaron con la detención y lo estrangularon, mientras otro oficial presionaba su cuello con la rodilla. Además, le confiscaron su teléfono celular, que luego apareció a varias millas de distancia cerca de un centro de detención de ICE, lo que aumentó las dudas sobre el actuar de los agentes.

Denuncian que menores en Texas son arrestados y estrangulados por agentes del ICE.

Tras el incidente, Bazán recibió atención médica, donde confirmaron que sus lesiones eran compatibles con agresión física. Su caso ha despertado preocupación en familias migrantes y legisladores, quienes denuncian que los operativos generan riesgo y violencia para menores y piden mayor transparencia en la actuación de las autoridades.

Debate sobre responsabilidad y transparencia

Legisladores, encabezados por el congresista Robert García, han señalado que estas prácticas reflejan un uso excesivo de la fuerza en los operativos migratorios EE.UU., especialmente cuando involucran a jóvenes y familias. Las denuncias incluyen el uso de mascarillas por parte de los agentes, dificultando su identificación y complicando la rendición de cuentas.

Hasta ahora, el gobierno federal no ha informado si los oficiales implicados han sido sancionados. Mientras tanto, los testimonios continúan alimentando el debate sobre la responsabilidad del ICE y los límites legales en la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos, generando indignación entre la comunidad migrante y organizaciones de derechos humanos.