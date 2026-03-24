ALERTA MÁXIMA para inmigrantes de bajos recursos en EE. UU.: ¿DESMANTELAN PROGRAMA de ayuda de representación legal para indigentes?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está siendo objeto de cuestionamientos luego de la aparente reestructuración de un programa clave que, durante décadas, ha permitido el acceso a asistencia legal para inmigrantes de bajos recursos. Según fuentes citadas por CBS News, estos cambios se habrían llevado a cabo de manera discreta, lo que ha generado inquietud entre organizaciones legales y grupos defensores de migrantes.

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El llamado Programa de Reconocimiento y Acreditación, administrado por la Executive Office for Immigration Review, acredita a representantes no abogados para brindar asistencia legal a inmigrantes en procesos administrativos y judiciales. Según fuentes consultadas por CBS News, varios abogados senior fueron reasignados de manera repentina a tribunales de inmigración, lo que dejó al programa con personal limitado y sin capacidad para aprobar nuevas acreditaciones.

Una fuente citada por CBS News señaló que, tras los cambios, el equipo quedó reducido a solo personal de apoyo sin facultades legales. La medida fue ordenada por Jamee Comans, quien actualmente ocupa un rol interino en la gestión de políticas del programa. Pese a la incertidumbre, un funcionario gubernamental indicó a CBS que el programa "no va a terminar ni a ser abolido", y destacó que se trata de una iniciativa regulada y de larga trayectoria.

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Organizaciones como Catholic Legal Immigration Network Inc. han expresado inquietud ante estos cambios. Su directora ejecutiva, Anna Gallagher, calificó la situación como "alarmante" y subrayó que el programa continúa operativo, aunque muestra señales de tensión interna.

En palabras directas recogidas por CBS News, Gallagher afirmó que el sistema "salva vidas y también ayuda a aliviar la acumulación de casos en el sistema de inmigración". Además, advirtió que cualquier ralentización podría agravar la saturación de los tribunales.

Expertos legales estiman que el programa acredita a más de 2.600 representantes en más de 900 organizaciones, incluyendo entidades como Catholic Charities y Jewish Family Services. Estos representantes ayudan en trámites como solicitudes de residencia, naturalización y procesos ante tribunales migratorios.

El abogado Greg Chen advirtió que la reducción de personal podría afectar la equidad del sistema judicial migratorio. En la misma línea, la abogada Peggy Gleason consideró que estos cambios podrían interpretarse como un impacto en iniciativas históricamente vinculadas a comunidades religiosas, que desde la década de 1950 han impulsado este tipo de apoyo legal.

En conjunto, el escenario plantea dudas sobre el futuro de un programa considerado clave para garantizar el acceso a asesoría legal a inmigrantes vulnerables en un sistema que ya enfrenta altos niveles de demanda y complejidad.