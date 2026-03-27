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GOLPE DURO para trabajadores extranjeros en EE. UU.: USCIS RECHAZARÁ visas de trabajo si no presentan este formulario clave
A partir del 1° de abril de 2026, USCIS implementará cambios significativos en el Formulario I-129, vital para visas de trabajo temporales en EE. UU., afectando a empleadores y trabajadores.
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A partir del 1° de abril de 2026, el USCIS implementará cambios clave en el Formulario I-129, utilizado para solicitar visas de trabajo para extranjeros en Estados Unidos.
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Los expertos en inmigración advierten que cualquier solicitud enviada con la versión anterior del formulario será rechazada automáticamente, lo que representa un golpe duro para empleadores y trabajadores no inmigrantes que dependen de este trámite para poder laborar legalmente en el país.
Cambios críticos en el formulario I-129
El Formulario I-129, o Solicitud para Trabajador No Inmigrante, es esencial para que los empleadores tramiten visas temporales como la H-1B y otros permisos laborales. La nueva edición, publicada el 27 de febrero de 2026, solicita detalles más precisos sobre el puesto, incluyendo las responsabilidades, la formación académica mínima, la experiencia requerida y el nivel salarial, además de requerir información sobre supervisión de personal si corresponde.
USCIS rechazará visas de trabajo si no presentan formulario clave.
A partir del 1° de abril de 2026, USCIS dejará de aceptar la versión anterior del formulario, lo que implicará el rechazo automático de cualquier solicitud enviada con la edición del 20/01/25. La agencia también podrá evaluar con mayor rigor si las condiciones del empleo coinciden con el salario registrado en la Solicitud de Condiciones Laborales (LCA), y cualquier discrepancia podría generar solicitudes adicionales de evidencia o la denegación directa de la visa, retrasando la autorización laboral.
Nuevas tarifas y requisitos de pago
Junto con el formulario, USCIS actualizó también la tabla de tarifas. Por ejemplo:
- Peticiones H-1B o H-1B1: $780 más cargos adicionales.
- Organizaciones sin fines de lucro o pequeñas empresas: $460 más cargos adicionales.
Otra medida clave es que ya no se aceptarán pagos con cheques personales o giros postales, obligando a los solicitantes a usar métodos electrónicos o el nuevo Formulario G-1450 para pagos con tarjeta de crédito a partir de junio de 2026.
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