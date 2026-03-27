GOLPE DURO para trabajadores extranjeros en EE. UU.: USCIS RECHAZARÁ visas de trabajo si no presentan este formulario clave

A partir del 1° de abril de 2026, el USCIS implementará cambios clave en el Formulario I-129, utilizado para solicitar visas de trabajo para extranjeros en Estados Unidos.

Los expertos en inmigración advierten que cualquier solicitud enviada con la versión anterior del formulario será rechazada automáticamente, lo que representa un golpe duro para empleadores y trabajadores no inmigrantes que dependen de este trámite para poder laborar legalmente en el país.

Cambios críticos en el formulario I-129

El Formulario I-129, o Solicitud para Trabajador No Inmigrante, es esencial para que los empleadores tramiten visas temporales como la H-1B y otros permisos laborales. La nueva edición, publicada el 27 de febrero de 2026, solicita detalles más precisos sobre el puesto, incluyendo las responsabilidades, la formación académica mínima, la experiencia requerida y el nivel salarial, además de requerir información sobre supervisión de personal si corresponde.

USCIS rechazará visas de trabajo si no presentan formulario clave.

A partir del 1° de abril de 2026, USCIS dejará de aceptar la versión anterior del formulario, lo que implicará el rechazo automático de cualquier solicitud enviada con la edición del 20/01/25. La agencia también podrá evaluar con mayor rigor si las condiciones del empleo coinciden con el salario registrado en la Solicitud de Condiciones Laborales (LCA), y cualquier discrepancia podría generar solicitudes adicionales de evidencia o la denegación directa de la visa, retrasando la autorización laboral.

Nuevas tarifas y requisitos de pago

Junto con el formulario, USCIS actualizó también la tabla de tarifas. Por ejemplo:

Peticiones H-1B o H-1B1: $780 más cargos adicionales.

más cargos adicionales. Organizaciones sin fines de lucro o pequeñas empresas: $460 más cargos adicionales.

Otra medida clave es que ya no se aceptarán pagos con cheques personales o giros postales, obligando a los solicitantes a usar métodos electrónicos o el nuevo Formulario G-1450 para pagos con tarjeta de crédito a partir de junio de 2026.