ALERTA para inmigrantes con permisos laborales en EE. UU.: USCIS RECHAZA EAD y propone nuevas normas que podrían paralizar solicitudes

Miles de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos enfrentan incertidumbre ante cambios drásticos en el proceso de autorización laboral. A partir de marzo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha aplicado una política de tolerancia cero: cualquier solicitud del Documento de Autorización de Empleo (EAD) presentada con una versión antigua del Formulario I‑765 será rechazada automáticamente, aunque el caso tenga mérito o urgencia. Esta medida refleja un endurecimiento generalizado del acceso legal al empleo para inmigrantes en EE. UU.

Para muchos inmigrantes, esta decisión implica que formularios utilizados previamente, incluso copias guardadas, pueden ser declarados inválidos si no contienen la edición más reciente disponible en la web oficial de USCIS. La recomendación de expertos es descargar el formulario directamente desde el sitio oficial para evitar rechazos que podrían costar tiempo y dinero a los solicitantes.

'Tolerancia cero' y la regla de los 6 meses

Para evitar el rechazo automático de un EAD, los solicitantes deben asegurarse de que su formulario muestre la edición más reciente en la esquina inferior de cada página. Cualquier versión anterior ya no es aceptada por USCIS y puede resultar en una devolución sin procesar.

USCIS propone nuevas reglas para permisos laborales.

Además, la agencia federal ha eliminado muchas de las extensiones automáticas que permitían a inmigrantes seguir trabajando mientras esperaban la renovación de su EAD, lo que ha llevado a una recomendación crítica: presentar la renovación 180 días (6 meses) antes de que venza el documento actual. Debido a los largos tiempos de procesamiento, que pueden alcanzar entre 7 y 11 meses, presentar la solicitud con anticipación ya no es opcional para quienes dependen de su permiso para trabajar legalmente.

Propuesta de abril: cambios aún más estrictos

Más allá del rechazo de formularios antiguos, existe una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que mantiene en vilo a las comunidades migrantes: el periodo de comentarios para una norma que finalizaría el 24 de abril de 2026 y que podría transformar el sistema de permisos laborales:

Espera duplicada: el tiempo para solicitar el primer permiso de trabajo aumentaría de 150 días a 365 días completos.

el tiempo para solicitar el primer permiso de trabajo aumentaría de completos. Botón de pausa: USCIS podría detener la recepción de nuevas solicitudes si el sistema se congestiona, lo que estiman expertos podría durar años.

USCIS podría detener la recepción de nuevas solicitudes si el sistema se congestiona, lo que estiman expertos podría durar años. Cancelación inmediata: si un asilo es denegado, el permiso laboral quedaría automáticamente invalidado ese mismo día, eliminando el margen de 60 días que existe actualmente.

Estos cambios afectarían a categorías claves de trabajadores migrantes, incluyendo solicitantes de asilo (C08), beneficiarios de TPS (como de Venezuela, El Salvador o Nicaragua), Dreamers (DACA), personas bajo parole humanitario y cónyuges de titulares de visas H‑1B o L‑1.