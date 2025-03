¡Donald Trump amenaza a Vladimir Putin! Esta es la DRÁSTICA DECISIÓN que tomó si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

El alto al fuego entre Rusia y Ucrania intenta concretarse sin éxito en un contexto regido por la falta de negociaciones claras, lo que genera el descontento de Donald Trump. En una entrevista con NBC News, el presidente de Estados Unidos criticó duramente al jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, por negarse a detener el conflicto con Volodymyr Zelensky, mandatario ucraniano.

Luego de haber atacado a Zelensky semanas atrás, la postura de Donald Trump marcaría un cambio en el tono de conversación con Putin. Así pues, el mandatario republicano amenazó con imponer una drástica medida si Rusia se negaba a negociar. ¿En qué consiste? Aquí te comentamos.

¿Cuál es la drástica amenaza de Donald Trump a Vladimir Putin?

Trump está enfadado, amenazando con imponer un aranceles a los países que compren petróleo ruso si Vladimir Putin no acepta el trato con Ucrania. Estas fueron las declaraciones dadas en una entrevista telefónica de 10 minutos con NBC News. Cabe destacar que Putin no acepta las negociaciones porque no cree en el liderazgo de Zelensky.

A su vez, aseguró que el jefe ruso estaba al tanto de su disgusto. No obstante, alegó que este se disiparía rápidamente si se llega a hacer lo correcto. "Si Rusia y yo no somos capaces de llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si pienso que fue culpa de Rusia, que podría no serlo... Voy a imponer aranceles secundarios a todo el petróleo que salga de Rusia", señaló Trump.

"Habrá un aranceles del 25% sobre el petróleo y otros productos vendidos en Estados Unidos, aranceles secundarios", comunicó luego el presidente de Estados Unidos, dando a entender que los aranceles a Rusia podrían llegar a fin de mes si no hay un acuerdo con Ucrania.

¿Cuál es la reacción de Volodymyr Zelensky ante la posición de Vladimir Putin?

Según BBC News, Zelensky escribió en redes sociales que Rusia seguía buscando excusas para que el conflicto se alargue. "Putin ha estado jugando al mismo juego que ha jugado desde 2014", aseguró el presidente de Ucrania. "Debería haber una respuesta apropiada de Estados Unidos, Europa y todos nuestros socios globales que buscan la paz".

Asimismo, el mandatario ucranio declaró que estaba dispuesto a firmar el acuerdo. Supuestamente debió ser firmado en febrero, pero la reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca no llegó a concretar absolutamente nada. Por parte del mandatario republicano, este manifestó que Zelensky quería ser parte de la OTAN. "Nunca iba a ser miembro, él lo entiende", confesó. También suavizó sus palabras sobre Putin. "No creo que vaya a faltar a su palabra. No creo que vaya a faltar a su palabra".

¿Cuál es el punto de vista de Moscú en medio de esta situación?

Moscú considera ilegítimas a las autoridades ucranianas, argumentando que Zelensky ha permanecido en el poder más allá de su mandato, lo que lo convierte en un interlocutor inválido. Sin embargo, esto se debe a la suspensión de las elecciones por la ley marcial y la guerra. Organizar comicios válidos es casi imposible debido al desplazamiento de más de cinco millones de ucranianos y a los cientos de miles luchando en el frente.