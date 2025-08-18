Vecinos de Puente Piedra recibieron la mejor noticia: se culmina obra que mejorará tránsito en la Panamericana Norte

Las obras en los distritos de Lima continúan y esta vez es el turno de Puente Piedra, que desde este domingo 17 de agosto, se disfruta de las mejoradas vías en la avenida Copacabana. El proyecto vial no solo brinda una renovada imagen a la zona, puesto que cuenta con nuevas pistas, veredas y ciclovía, también aliviaría el tráfico de la Panamericana Norte.

Puente Piedra inaugura obra de la avenida Copacabana

La Municipalidad de Puente Piedra anunció por todo lo alto la inauguración de la obra en la av. Copacabana II etapa - Zona Centro, además, el alcalde del distrito, Rennán Espinoza Rosales, hizo una invitación especial a toda la población mediante un video publicado en su cuenta de TikTok.

"Todas las personas de este sector están sumamente felices, porque ha cambiado el rostro, pero total. La avenida Copacabana que viene desde la plaza hasta la av. Lecaros, una gran obra que permite, no solamente, la fluidez y la transitabilidad de todos los que viven en este sector, sino también los que optan como una paralela a la Panamericana Norte", señaló.

En las imágenes compartidas, se pueden observar las nuevas pistas y veredas, además, de un espacio exclusivo de áreas verdes que otorga una buena apariencia en la zona. Asimismo, el burgomaestre precisó que se continuará con la construcción de la avenida y que pronto se ejecutará la tercera etapa.

Por otro lado, se dio a conocer que en la ceremonia de inauguración se presentaron reconocidos artistas como Marisol y El Lobo y la sociedad privada, quienes no solo pusieron la alegría por este proyecto vial en Puente Piedra, también celebraron el Día del Niño, por lo que hubo diversos juegos infantiles.

La Municipalidad de Puente Piedra anunció la inauguración de la obra.

Esta noticia fue bien recibida por los vecinos del distrito de Lima Norte, quienes no dudaron en comentar. "Gracias alcalde por su buena labor", "Alcalde falta más iluminación en toda la avenida Copacabana II etapa", "Al fin toda la avenida libre", "La gestión para obtener los servicios básicos es difícil, pero no imposible", indicaron.