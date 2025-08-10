0
EN DIRECTO
Barcelona vs. Como EN VIVO por Trofeo Joan Gamper
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Municipalidad de Lima realizó importante denuncia que afecta a los ciudadanos de Puente Piedra

El municipio de Lima realizó una denuncia mediante sus redes sociales y los más afectados con esta situación son los ciudadanos de Puente Piedra.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de Lima realizó una importante denuncia que afecta a vecinos de Puente Piedra.
La Municipalidad de Lima realizó una importante denuncia que afecta a vecinos de Puente Piedra. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Lima realizó una importante denuncia que afecta de manera directa a los ciudadanos de Puente Piedra. Hace algunos días, se confirmó la inauguración de la cancha deportiva en La Grama, en este distrito de Lima Norte, pero el espacio sufrió daños.

Esta avenida contará con nuevas estructuras que mejorará la calidad de vida de miles de vecinos de Lima norte.

PUEDES VER: Importante obra en el Cono Norte tiene un avance del 72%: se mejora vía de 3.5 km que estuvo abandona por años

De acuerdo al comunicado, este especio recreativo para grandes y pequeños fue saboteado con un ácido. Esto genera un daño directo a los jóvenes, porque no tendrán un lugar digno para jugar. Además, recalcaron que el lugar será reparado.

"Mañana mismo, la cancha será repintada. Si el daño se repite, lo arreglaremos cuantas veces sea necesario", indica uno de los puntos. Asimismo, enfatizan que no permitirán que el vandalismo detenga el deporte y la unión vecinal.

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

Rápidamente, los ciudadanos del distrito no dudaron en pronunciarse sobre esta situación que los afecta de manera directa. Algunos cibernautas solicitaron al burgomaestre de Puente Piedra mayor patrullaje de serenazgo por la zona.

"No les da pena dejar a los chicos sin un sitio para jugar", "Miserables", "El enemigo de un peruano es otro peruano", "No abandonen el espacio", "Por favor, cuiden las obras a favor de los niños"; "Que pena que no cuiden una obra", son algunos mensajes que acompañan el post.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro AFP 2025 de 21,400 soles | Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

  2. Examen ordinario UNSA 2026: consulta AQUÍ los resultados, lista de ingresantes y puntaje obtenido

  3. ¿El regreso a clases en Lima se suspende por paro del 11 de agosto? Esto se sabe hasta el momento

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano