Municipalidad de Lima realizó importante denuncia que afecta a los ciudadanos de Puente Piedra

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Lima realizó una importante denuncia que afecta de manera directa a los ciudadanos de Puente Piedra. Hace algunos días, se confirmó la inauguración de la cancha deportiva en La Grama, en este distrito de Lima Norte, pero el espacio sufrió daños.

De acuerdo al comunicado, este especio recreativo para grandes y pequeños fue saboteado con un ácido. Esto genera un daño directo a los jóvenes, porque no tendrán un lugar digno para jugar. Además, recalcaron que el lugar será reparado.

"Mañana mismo, la cancha será repintada. Si el daño se repite, lo arreglaremos cuantas veces sea necesario", indica uno de los puntos. Asimismo, enfatizan que no permitirán que el vandalismo detenga el deporte y la unión vecinal.

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

Rápidamente, los ciudadanos del distrito no dudaron en pronunciarse sobre esta situación que los afecta de manera directa. Algunos cibernautas solicitaron al burgomaestre de Puente Piedra mayor patrullaje de serenazgo por la zona.

"No les da pena dejar a los chicos sin un sitio para jugar", "Miserables", "El enemigo de un peruano es otro peruano", "No abandonen el espacio", "Por favor, cuiden las obras a favor de los niños"; "Que pena que no cuiden una obra", son algunos mensajes que acompañan el post.