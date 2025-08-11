0
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Municipalidad de Lima recupera importante avenida y anuncia su remodelación en San Juan de Miraflores

Las autoridades en San Juan de Miraflores han anunciado que cambiará por completo una zona clave del distrito para los vecinos.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Lima anunció remodelación en SJM
Municipalidad de Lima anunció remodelación en SJM | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
COMPARTIR

En medio de un contexto donde la calidad de vida urbana exige soluciones concretas y duraderas, la Municipalidad de San Juan de Miraflores, junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ha puesto en marcha una obra que busca revolucionar el entorno de uno de los sectores más vulnerables del distrito: el A.H. (Asentamiento Humano) Buenos Aires, en Pamplona Alta.

Conoce los resultados de la prueba de aptitud vocacional para la carrera de Arquitectura en la UNI.

PUEDES VER: Examen de admisión UNI 2025-2 | Resultados AQUÍ de la prueba de aptitud vocacional de este sábado 9 de agosto

Esta intervención no solo representa la pavimentación de calles y veredas, sino una renovación integral del espacio público que mejora la movilidad, la seguridad y promueve la inclusión social, beneficiando a casi 9,000 vecinos del área.

¿Cómo es la obra en SJ.M?

La obra fue gestionada por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del MVCS y ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. La inversión total asciende a S/10.4 millones, destinados a transformar la infraestructura urbana básica del sector

¿En qué consiste la obra?

  • Los trabajos incluyeron una serie de mejoras clave que abordan tanto la erradicación de la informalidad vial como la seguridad peatonal:
  • Más de 8,300 m² de pavimento de concreto en calzadas principales.
  • 9,704 m² de veredas, diseñadas para la accesibilidad efectiva de los peatones.
  • 3,602 metros lineales de sardineles, ayudando a definir y proteger las zonas de tránsito.
  • Muros de contención y mampostería, con escaleras y rampas que permiten el tránsito seguro en aéreas con desniveles.

Beneficios para la comunidad

  • Esta intervención no se limita a pavimentar; representa una mejora real y palpable en la vida diaria de los vecinos. Al eliminar el polvo, el barro y los accesos irregulares, la obra brinda:
  • Mayor seguridad y desplazamiento eficiente, tanto para peatones como para vehículos.
  • Accesibilidad universal, especialmente en zonas de alta pendiente, gracias a rampas y escaleras.
  • Inclusión social: al dotar al barrio de infraestructura formal, se fomenta la integración urbana y el desarrollo ordenado.

Proceso de entrega

El acto de inauguración contó con la presencia del viceministro de Vivienda y Urbanismo, la alcaldesa distrital de San Juan de Miraflores y el director ejecutivo del PMIB. La ceremonia destacó el compromiso institucional con el cierre de brechas en infraestructura urbana y la mejora tangible en zonas que históricamente han sido postergadas.
construyendo.pe

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Retiro AFP 2025 de 21,400 soles en Perú | Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

  2. Retiro AFP 2025 | La excelente noticia que recibieron los afiliados hoy, lunes 11 de agosto

  3. Examen ordinario UNSA 2026 | AQUÍ consulta los resultados, lista de ingresantes y puntaje obtenido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano