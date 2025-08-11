Municipalidad de Lima recupera importante avenida y anuncia su remodelación en San Juan de Miraflores

En medio de un contexto donde la calidad de vida urbana exige soluciones concretas y duraderas, la Municipalidad de San Juan de Miraflores, junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ha puesto en marcha una obra que busca revolucionar el entorno de uno de los sectores más vulnerables del distrito: el A.H. (Asentamiento Humano) Buenos Aires, en Pamplona Alta.

Esta intervención no solo representa la pavimentación de calles y veredas, sino una renovación integral del espacio público que mejora la movilidad, la seguridad y promueve la inclusión social, beneficiando a casi 9,000 vecinos del área.

¿Cómo es la obra en SJ.M?

La obra fue gestionada por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del MVCS y ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. La inversión total asciende a S/10.4 millones, destinados a transformar la infraestructura urbana básica del sector

¿En qué consiste la obra?

Los trabajos incluyeron una serie de mejoras clave que abordan tanto la erradicación de la informalidad vial como la seguridad peatonal:

Más de 8,300 m² de pavimento de concreto en calzadas principales.

9,704 m² de veredas, diseñadas para la accesibilidad efectiva de los peatones.

3,602 metros lineales de sardineles, ayudando a definir y proteger las zonas de tránsito.

Muros de contención y mampostería, con escaleras y rampas que permiten el tránsito seguro en aéreas con desniveles.

Beneficios para la comunidad

Esta intervención no se limita a pavimentar; representa una mejora real y palpable en la vida diaria de los vecinos. Al eliminar el polvo, el barro y los accesos irregulares, la obra brinda:

Mayor seguridad y desplazamiento eficiente, tanto para peatones como para vehículos.

Accesibilidad universal, especialmente en zonas de alta pendiente, gracias a rampas y escaleras.

Inclusión social: al dotar al barrio de infraestructura formal, se fomenta la integración urbana y el desarrollo ordenado.

Proceso de entrega

El acto de inauguración contó con la presencia del viceministro de Vivienda y Urbanismo, la alcaldesa distrital de San Juan de Miraflores y el director ejecutivo del PMIB. La ceremonia destacó el compromiso institucional con el cierre de brechas en infraestructura urbana y la mejora tangible en zonas que históricamente han sido postergadas.

