Confirman que NO habrá clases escolares el viernes 15 de agosto por importante motivo
El viernes 15 de agosto, diversos escolares no asistirán a clases con total normalidad por un importante motivo que indica el Diario El Peruano.
Diversos escolares de colegios nacionales y privados regresan a clases el lunes 11 de agosto tras unas merecidas vacaciones. Sin embargo, en redes sociales, muchos padres de familia buscan conocer si el viernes 15 no habrá clases por un importante, según lo indica el Diario El Peruano.
Si la duda está rondando por tu mente, entonces tienes que despejarla, para que así tomes tus precauciones. El viernes 15 de agosto, es el aniversario de la provincia de Arequipa, por ende será un día cívico no laborable únicamente para los habitantes de la Ciudad Blanca.
No habrá clases escolares el viernes 15 de agosto
Los ciudadanos que viven en la región deben saber que no habrá clases en los colegios nacionales, mientras que en otras partes del país la jornada académica se desarrollará con total normalidad.Los escolares de Arequipa no tendrán clases el 5 de agosto por aniversario.
La medida es respaldada por la Ley 24875 y tiene como principal misión que los jóvenes participen en las diferentes actividades conmemorativas a su provincia. Además, de promover las tradiciones de esta importante zona del país, sin que esta afecta el calendario académico general.
¿Qué feriados restan al 2025?
De acuerdo a lo emitido por la página web del Estado peruano, aún le quedan varios feriados al 2025. A continuación, te diremos cuáles son para que armes tus planes.
- Sábado 30 de agosto
- Santa Rosa de Lima
- Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
