¿Cuál es el próximo feriado del mes de agosto 2025? Esta es la fecha en la que deberán pagarte triple por trabajar
El pasado miércoles 6 de agosto se vivió el primer feriado de agosto, pero todavía queda un día más por conmemorarse durante este mes.
El 30 de agosto de 2025 es una fecha significativa en el calendario peruano, ya que se conmemora una festividad religiosa de gran arraigo cultural: el Día de Santa Rosa de Lima, patrona de América, Filipinas y las Indias. Esta fecha es reconocida oficialmente como feriado nacional en Perú, por lo que muchas instituciones públicas y privadas suspenden actividades laborales y educativas.
Además de su importancia espiritual y cultural, este feriado tiene implicancias relevantes en materia de derechos laborales. Para los trabajadores que deben cumplir funciones durante esta fecha, la legislación peruana contempla beneficios económicos adicionales, como el pago doble o triple, según las condiciones específicas en las que se preste el servicio.
¿Qué se celebra el 30 de agosto?
El 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada de América. Su nombre real era Isabel Flores de Oliva y vivió entre los siglos XVI y XVII en la ciudad de Lima. Conocida por su vida de profunda fe, humildad y ayuda a los pobres, fue canonizada en 1671 por el Papa Clemente X.
Santa Rosa es un símbolo de devoción y compasión para millones de fieles, y cada año su festividad es conmemorada con procesiones, misas y actos religiosos en todo el país. En Lima, el pozo de los deseos del Santuario de Santa Rosa, en el distrito del Cercado, se convierte en punto de peregrinación para miles de personas.
¿Qué establece la ley peruana para los trabajadores que laboran en feriados?
Según el Decreto Legislativo N.º 713, que regula los descansos remunerados en Perú, el 30 de agosto es un feriado nacional de naturaleza obligatoria y no laborable. Esto significa que:
- Los trabajadores tienen derecho a descansar ese día sin reducción de su remuneración.
- Si un trabajador no labora, recibirá su remuneración habitual por ese día.
- Si un trabajador sí labora, sin descanso compensatorio posterior, tiene derecho a una remuneración adicional equivalente al doble de su salario diario, es decir, en total recibirá triple pago por ese día.
¿Qué sucede si se otorga un descanso sustitutorio?
La ley también contempla que si el empleador y el trabajador acuerdan un descanso sustitutorio (otro día libre a cambio de haber trabajado el feriado), entonces no corresponde el pago adicional. Solo se paga la remuneración regular por ese día laborado.
