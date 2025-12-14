0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Alavés por LaLiga
EN VIVO
Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de los playoffs

Resultados examen de admisión Primera Selección UNDAC 2026: revisa la lista completa de ingresantes

Mira AQUÍ los resultados del examen Primera Selección de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y coteja si accediste a una vacante.

Roxana Aliaga
Resultados del examen de admisión Primera Selección UNDAC 2026.
Resultados del examen de admisión Primera Selección UNDAC 2026. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
COMPARTIR

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión está llevando a cabo su examen de Primera Selección este domingo 14 de diciembre. Diversos estudiantes que están cursando 5to de secundaria buscan acceder a una de las vacantes que ofrece esta conocida casa de estudios superiores. Para ver los resultados UNDAC 2026, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Mira los resultados del examen de admisión San Marcos 2026 .

PUEDES VER: Resultados del examen de admisión San Marcos 2026 AQUÍ: lista de ingresantes y puntajes según OCA

Resultados examen de Primera Selección UNDAC

La conocida universidad de Cerro de Pasco aún no ha confirmado a qué hora se publicarán los resultados del examen de admisión Primera Selección UNDAC, pero es posible que se encuentren disponibles desde las 5 o 6 de la tarde. La lista completa de ingresantes será publicada en la página web oficial o sus redes sociales (LINK).

Examen de Primera Selección 2026 UNDAC

De acuerdo a la información publicada en redes sociales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, el ingreso de los jóvenes postulantes será de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. Todos los postulantes deberán asistir con buzo que no porte cierres de metal, ni prendas con capuchas.

resultados examen primera selección undac

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión emitió este comunicado en sus redes sociales.

Las mujeres tienes que sujetarse el cabello con un moño, el colet no debe portar metal, estas indicaciones son obligatorias. Está totalmente prohibido el ingreso de llaves, mochilas, celulares, carteas y correas.

Para poder rendir el examen de admisión sin ningún problema, los postulantes al examen de admisión Primera Selección UNDAC, deberán presentar su DNI y carnet de postulante, además, está permitido el ingreso de tajadores, lápices 2B y borradores.

Examen UNDAC 2026: Carreras de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que tiene la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de acuerdo a sus facultades. ¡Toma nota!

Ciencias Económicas y Contables

  • Economía
  • Contabilidad

Ingeniería

  • Ingen. Geológica
  • Ingen. Ambiental
  • Ingen. Metalúrgica
  • Ingen. de Sistemas y Computación
  • Ingen. Civil

Ingeniería de Minas

  • Ingeniería de Minas

Ciencias Agropecuarias

  • Zootecnia
  • Industrias Alimentarias
  • Agronomía

Ciencias de la Salud

  • Enfermería
  • Obstetricia

Ciencias de la Educación

  • Edu. Inicial
  • Edu. Primaria
  • Edu. Secundaria: Biología y Química
  • Edu. Secundaria: Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa
  • Edu. Secundaria: Comunicación y Literatura
  • Edu. Secundaria: Historia, Ciencias Sociales y Turismo
  • Edu. Secundaria: Lenguas Extranjeras: Inglés y Francés
  • Edu. Secundaria: Matemática y Física
  • Edu. Secundaria: Tecnología Informática y Telecomunicaciones

Ciencias de la Comunicación

  • Ciencias de la Comunicación

Odontología

  • Odontología

Ciencias Empresariales

  • Administración

Derecho y Ciencias Políticas

  • Derecho

Medicina Humana

  • Medicina Humana
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de San Martín de Porres terminó relevante obra tras 40 años de espera: ciudadanos mejorarán su calidad de vida

  2. Resultados evaluación Ascenso Docente 2025: Lista FINAL de maestros clasificados, según Minedu

  3. Paro de transportistas en diciembre: Gremios confirman NUEVA fecha de apagado de motores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano