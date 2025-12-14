- Hoy:
Resultados examen de admisión Primera Selección UNDAC 2026: revisa la lista completa de ingresantes
Mira AQUÍ los resultados del examen Primera Selección de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y coteja si accediste a una vacante.
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión está llevando a cabo su examen de Primera Selección este domingo 14 de diciembre. Diversos estudiantes que están cursando 5to de secundaria buscan acceder a una de las vacantes que ofrece esta conocida casa de estudios superiores. Para ver los resultados UNDAC 2026, solo tienes que revisar las próximas líneas.
Resultados examen de Primera Selección UNDAC
La conocida universidad de Cerro de Pasco aún no ha confirmado a qué hora se publicarán los resultados del examen de admisión Primera Selección UNDAC, pero es posible que se encuentren disponibles desde las 5 o 6 de la tarde. La lista completa de ingresantes será publicada en la página web oficial o sus redes sociales (LINK).
Examen de Primera Selección 2026 UNDAC
De acuerdo a la información publicada en redes sociales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, el ingreso de los jóvenes postulantes será de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. Todos los postulantes deberán asistir con buzo que no porte cierres de metal, ni prendas con capuchas.
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión emitió este comunicado en sus redes sociales.
Las mujeres tienes que sujetarse el cabello con un moño, el colet no debe portar metal, estas indicaciones son obligatorias. Está totalmente prohibido el ingreso de llaves, mochilas, celulares, carteas y correas.
Para poder rendir el examen de admisión sin ningún problema, los postulantes al examen de admisión Primera Selección UNDAC, deberán presentar su DNI y carnet de postulante, además, está permitido el ingreso de tajadores, lápices 2B y borradores.
Examen UNDAC 2026: Carreras de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que tiene la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de acuerdo a sus facultades. ¡Toma nota!
Ciencias Económicas y Contables
- Economía
- Contabilidad
Ingeniería
- Ingen. Geológica
- Ingen. Ambiental
- Ingen. Metalúrgica
- Ingen. de Sistemas y Computación
- Ingen. Civil
Ingeniería de Minas
- Ingeniería de Minas
Ciencias Agropecuarias
- Zootecnia
- Industrias Alimentarias
- Agronomía
Ciencias de la Salud
- Enfermería
- Obstetricia
Ciencias de la Educación
- Edu. Inicial
- Edu. Primaria
- Edu. Secundaria: Biología y Química
- Edu. Secundaria: Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa
- Edu. Secundaria: Comunicación y Literatura
- Edu. Secundaria: Historia, Ciencias Sociales y Turismo
- Edu. Secundaria: Lenguas Extranjeras: Inglés y Francés
- Edu. Secundaria: Matemática y Física
- Edu. Secundaria: Tecnología Informática y Telecomunicaciones
Ciencias de la Comunicación
- Ciencias de la Comunicación
Odontología
- Odontología
Ciencias Empresariales
- Administración
Derecho y Ciencias Políticas
- Derecho
Medicina Humana
- Medicina Humana
