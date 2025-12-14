Resultados examen de admisión Primera Selección UNDAC 2026: revisa la lista completa de ingresantes

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión está llevando a cabo su examen de Primera Selección este domingo 14 de diciembre. Diversos estudiantes que están cursando 5to de secundaria buscan acceder a una de las vacantes que ofrece esta conocida casa de estudios superiores. Para ver los resultados UNDAC 2026, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Resultados examen de Primera Selección UNDAC

La conocida universidad de Cerro de Pasco aún no ha confirmado a qué hora se publicarán los resultados del examen de admisión Primera Selección UNDAC, pero es posible que se encuentren disponibles desde las 5 o 6 de la tarde. La lista completa de ingresantes será publicada en la página web oficial o sus redes sociales (LINK).

Examen de Primera Selección 2026 UNDAC

De acuerdo a la información publicada en redes sociales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, el ingreso de los jóvenes postulantes será de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. Todos los postulantes deberán asistir con buzo que no porte cierres de metal, ni prendas con capuchas.

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión emitió este comunicado en sus redes sociales.

Las mujeres tienes que sujetarse el cabello con un moño, el colet no debe portar metal, estas indicaciones son obligatorias. Está totalmente prohibido el ingreso de llaves, mochilas, celulares, carteas y correas.

Para poder rendir el examen de admisión sin ningún problema, los postulantes al examen de admisión Primera Selección UNDAC, deberán presentar su DNI y carnet de postulante, además, está permitido el ingreso de tajadores, lápices 2B y borradores.

Examen UNDAC 2026: Carreras de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que tiene la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de acuerdo a sus facultades. ¡Toma nota!

Ciencias Económicas y Contables

Economía

Contabilidad

Ingeniería

Ingen. Geológica

Ingen. Ambiental

Ingen. Metalúrgica

Ingen. de Sistemas y Computación

Ingen. Civil

Ingeniería de Minas

Ciencias Agropecuarias

Zootecnia

Industrias Alimentarias

Agronomía

Ciencias de la Salud

Enfermería

Obstetricia

Ciencias de la Educación

Edu. Inicial

Edu. Primaria

Edu. Secundaria: Biología y Química

Edu. Secundaria: Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa

Edu. Secundaria: Comunicación y Literatura

Edu. Secundaria: Historia, Ciencias Sociales y Turismo

Edu. Secundaria: Lenguas Extranjeras: Inglés y Francés

Edu. Secundaria: Matemática y Física

Edu. Secundaria: Tecnología Informática y Telecomunicaciones

Ciencias de la Comunicación

Odontología

Ciencias Empresariales

Administración

Derecho y Ciencias Políticas

Derecho

Medicina Humana