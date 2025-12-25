Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

Los pagos de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) constituyen una de las principales fuentes de ingreso para miles de jubilados en todo el país. De cara al año 2026, los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) mantienen gran expectativa respecto al cronograma oficial de pagos, ya que este permite organizar gastos básicos, atención médica y otras necesidades esenciales.

La ONP realiza los depósitos de manera mensual, priorizando la puntualidad y el acceso seguro a los recursos, principalmente a través del Banco de la Nación. Como ocurre cada año, la entidad publica un calendario oficial donde se detallan las fechas de pago según grupos de pensionistas, generalmente ordenados por la letra inicial del apellido paterno. Este sistema busca evitar aglomeraciones y garantizar una atención ordenada.

Si bien el cronograma detallado del 2026 es difundido oficialmente por la ONP a inicios del año, ya se conocen los lineamientos generales bajo los cuales se efectuarán los pagos.

¿Cómo se realizan los pagos de pensiones ONP?

La ONP ha reiterado que durante el 2026 los pagos se seguirán realizando de forma mensual y escalonada, bajo las siguientes modalidades:

Depósito en cuenta bancaria, principalmente en el Banco de la Nación.

Cobro en ventanilla, para pensionistas que no cuentan con cuenta bancaria activa.

Pago a domicilio, dirigido a adultos mayores con dificultades de desplazamiento, previa evaluación.

Este mecanismo busca asegurar que los pensionistas reciban su pensión de manera segura y oportuna.

Fechas de pago de la ONP 2026

De acuerdo con el esquema que la ONP aplica de forma regular, los pagos se realizan entre la segunda y tercera semana de cada mes, organizados por grupos según la inicial del apellido paterno:

Apellidos A-C: lunes 12 de enero

Apellidos D-L: martes 13 de enero

Apellidos M-Q: miércoles 14 de enero

Apellidos R-Z: jueves 15 de enero

Abono de pago a domicilio: lunes 12 de enero

Inicio del pago a domicilio: viernes 16 de enero

Fin de pago a domicilio: domingo 25 de enero

Recomendaciones para los pensionistas

La ONP recomienda a los pensionistas:

Revisar únicamente información oficial publicada por la ONP o el Banco de la Nación.

Evitar acudir a cobrar antes de la fecha asignada a su grupo.

Priorizar el uso de cuentas bancarias para mayor seguridad.

Mantener actualizados sus datos personales y de contacto.

Asimismo, se recuerda que no es necesario retirar todo el dinero el mismo día del pago, ya que los fondos permanecen disponibles en la cuenta del pensionista.

Importancia del cronograma ONP 2026

El calendario de pagos ONP 2026 es una herramienta clave para la planificación financiera de los jubilados, permitiéndoles contar con previsibilidad y tranquilidad económica. La entidad ha reafirmado su compromiso de mantener la continuidad, puntualidad y transparencia en el pago de pensiones durante todo el año.

Para conocer las fechas exactas de cada mes, los pensionistas deberán estar atentos a los comunicados oficiales que la ONP emitirá conforme se acerque el inicio del 2026.