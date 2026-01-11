ONP enero 2026: este lunes 12 inicia cronograma para pago de pensiones vía Banco de la Nación

Este lunes 12 de enero, miles de ciudadanos pensionistas de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), podrán acceder a sus respectivos pagos correspondientes al primer mes del año, por lo cual es necesario tener en cuenta el cronograma oficial que se ha publicado por la entidad.

El pago que está por llegar, viene generando más expectativa de lo normal entre los jubilados, ya que en las últimas semanas se anunció información sobre un aumento en las cifras que se depositarán. ¿Qué se sabe sobre ello?

ONP anuncia inicia de pago de pensiones este 12 de enero / FOTO: Banco de la Nación

Como se sabe, los abonos empezarán a efectuarse de manera escalonada durante el mes, esto se rige según la inicial del apellido de cada persona beneficiaria o también teniendo en cuenta el régimen al que pertenece.

Cronograma de pensiones de ONP

A - C: Lunes 12 de enero

D - L: Martes 13 de enero

M - Q: Miércoles 14 de enero

R - Z: Jueves 15 de enero

Abono de pago a domicilio: lunes 12 de enero

Inicio del pago a domicilio: viernes 16 de enero

Fin de pago a domicilio: domingo 25 de enero.

¿Quiénes podrán cobrar el aumento de ONP?

Este beneficio está dirigido a los jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

¿El aumento de 100 soles se pagará desde enero 2026?

No. El aumento se ha anunciado desde enero de 2026, pero como las planillas ya estaban cerradas, entonces no se reflejará el monto nuevo. Por lo tanto, se sabe que recién se aplicará el reajuste para el mes de febrero 2026.