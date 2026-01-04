Aumento de 100 soles para pensionistas ONP: ¿Desde cuándo se pagará este incremento?

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) representa la principal fuente de ingreso para miles de adultos mayores y pensionistas por invalidez en el Perú. Muchos de ellos enfrentan retos económicos porque sus pensiones mensuales no alcanzan niveles que les permitan cubrir plenamente sus necesidades básicas.

En respuesta a esta realidad y en el marco de la política social en favor de los sectores más vulnerables, el Gobierno peruano aprobó un incremento en las pensiones de la ONP para ciertos jubilados que perciben montos bajos.

Recientemente, mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo oficializó un reajuste en las pensiones del régimen de la Ley N.º 19990, que contempla un aumento de hasta S/ 100 mensuales para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Pensionistas de ONP podrán acceder aun aumento de sus pagos en enero 2026 / FOTO: ONP

¿Qué establece la normativa de aumento en ONP?

El Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), oficializa un aumento de hasta S/ 100 en las pensiones mensuales de los pensionistas del régimen del Decreto Ley N.º 19990, con el objetivo de fortalecer sus ingresos.

Beneficiarios del aumento

Pensionistas del régimen de la Ley N.º 19990 que perciban pensiones menores a S/ 1,000 mensuales.

Beneficiarios de jubilación e invalidez con pensión definitiva otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el caso de jubilados, quienes acrediten como mínimo 20 años de aportes al SNP.

Este reajuste no es un aumento generalizado para todos los pensionistas, sino focalizado en aquellos de menores ingresos dentro del régimen regulado por la Ley N.º 19990, de acuerdo con la sostenibilidad fiscal del sistema previsional.

¿Quiénes no acceden al beneficio?

No serán beneficiarios del ajuste:

Pensionistas que ya reciben S/ 1,000 o más al mes.

Pensionistas cuya pensión no sea definitiva o haya sido otorgada después del 31 de diciembre de 2025.

Jubilados que no acrediten el requisito de aportes mínimos al SNP.

¿Desde cuándo se pagará el aumento?

El reajuste está vigente desde enero de 2026, pero su reflejo en pagos se hará efectivo en febrero de 2026, ya que la planilla correspondiente a enero queda procesada antes de la publicación de la norma. La ONP abonará automáticamente el incremento sin necesidad de trámites adicionales por parte de los pensionistas.

Este pago adicional, hasta de S/ 100 por mes, tiene un impacto presupuestario proyectado de aproximadamente S/ 311 millones anuales, financiado con el presupuesto institucional de la ONP, sin recurrir a recursos extraordinarios.

¿Cuánto puede aumentar tu pensión?

El decreto fija un límite máximo de pensión de S/ 1,000 para quienes se beneficien del ajuste, y el monto del aumento depende del monto actual que recibe cada pensionista: