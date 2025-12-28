ONP pago de pensiones: ¿Quiénes podrán empezar a cobrar el próximo lunes 12 de enero?
El pago de ONP llegará desde este 12 de enero de 2026 a los ciudadanos afiliados y muchos se preguntan cómo iniciará el calendario.
Con el inicio del año 2026, miles de pensionistas peruanos afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se alistan para recibir el pago de sus pensiones correspondientes al primer mes del año. Todos los años, la ONP y el Banco de la Nación publican un cronograma escalonado de pagos que permite a los beneficiarios saber con antelación cuándo y cómo cobrar su pensión.
Este calendario es especialmente importante para adultos mayores, personas con discapacidad, viudas, huérfanos y herederos que reciben una pensión del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) bajo diferentes regímenes como el Decreto Ley N.º 19990 y la Ley N.º 27803.
Los pagos se organizan por grupos según la inicial del apellido paterno, lo que facilita una atención ordenada y evita aglomeraciones en las agencias bancarias. Además, se contempla la posibilidad de realizar el pago a domicilio para quienes tienen dificultades para desplazarse.
A continuación, te contamos quiénes podrán cobrar el lunes 12 de enero de 2026 y cómo continúa el cronograma de pagos previstos por la ONP para este mes.
¿Quiénes cobrarán el lunes 12 de enero de 2026?
Según el cronograma oficial de pagos de la ONP para enero de 2026, publicado recientemente, el lunes 12 de enero de 2026 será la primera fecha de pago escalonado del mes para los pensionistas que pertenecen principalmente al Decreto Ley N.º 19990 y otros regímenes administrados por la ONP.
En específico pensionistas cuyos apellidos paternos inicien con las letras de la A a la C podrán cobrar sus pensiones el lunes 12 de enero de 2026. Este grupo de beneficiarios serán los primeros en recibir el depósito en sus cuentas o acercarse a las ventanillas bancarias del Banco de la Nación o instituciones financieras con convenio para el cobro de pensiones.
Cronograma completo de pagos en enero 2026
Además de quienes cobrarán el lunes 12 de enero, el calendario continúa de manera escalonada para otros grupos, según la inicial del apellido paterno del pensionista:
- Martes 13 de enero de 2026: apellidos de la D a la L.
- Miércoles 14 de enero de 2026: apellidos de la M a la Q.
- Jueves 15 de enero de 2026: apellidos de la R a la Z.
- Pago a domicilio: del 16 al 25 de enero de 2026 para pensionistas con dificultades de desplazamiento, previa evaluación.
Formas de cobro de la pensión ONP
Los pensionistas de la ONP tienen varias modalidades para cobrar su pensión:
- Ventanillas del Banco de la Nación: donde pueden retirar sus fondos en efectivo.
- Cajeros automáticos y agencias bancarias con convenio: para mayor comodidad.
- Pago a domicilio: para quienes tienen dificultad de movilidad.
