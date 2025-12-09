Pagos gratificación de diciembre 2025 en ONP: ¿Hasta cuándo se dará el depósito a jubilados?

Para cientos de miles de jubilados afiliados a la ONP en 2025, diciembre no solo representa el cobro de su pensión mensual, sino también la gratificación de fin de año, el cual un monto adicional que les brinda un alivio extra en una época de fiesta y cierre del año.

El inicio de los pagos comenzó el viernes 5 de diciembre, generando expectativa sobre cuándo deben cobrar, hasta cuándo está vigente el cronograma, y durante cuánto tiempo permanecerán habilitados los desembolsos. AQUÍ te aclararemos esas duda y mucho más sobre la gratificación de diciembre 2025 según el cronograma oficial de la ONP.

Pago de gratificaciones de diciembre para pensionados comenzaron el 5 de diciembre / FOTO: Banco de la Nación

Cronograma de pagos y gratificación 2025 de la ONP

Según lo confirmado por la ONP y difundido en medios de prensa, estas son las fechas oficiales para el pago de pensiones y gratificación de diciembre 2025 según régimen y modalidad:

Para pensionistas del régimen general (Decreto Ley Nº 19990)

Apellidos paternos A - C: viernes 5 de diciembre.

Apellidos paternos D - L: miércoles 10 de diciembre.

Apellidos paternos M - Q: jueves 11 de diciembre.

Apellidos paternos R - Z: viernes 12 de diciembre.

Jubilados bajo convenios internacionales: viernes 15 de diciembre. Para quienes reciben pensión a domicilio: los pagos se efectuarán del 16 al 29 de diciembre.

Para pensionistas de otros regímenes (régimen especial, pensiones por encargo, Leyes especiales, etc.)

Regímenes como el Decreto Ley N.º 18846, régimen especial pesquero (Ley 30003), pensiones por encargo (Decreto Ley 20530), seguro complementario de trabajo de riesgo (Ley 26790) y otros similares están programados para abonos a partir del lunes 15 de diciembre. El pago para modalidades a domicilio en estos regímenes se realizará entre el 22 y el 29 de diciembre.

¿Cuándo termina el cronograma de pagos de diciembre 2025?

En base a lo anterior, se puede afirmar que el cronograma de pagos de pensiones y gratificación de la ONP para diciembre 2025 finaliza el 29, considerando todas las modalidades (depósito en cuenta, pago a domicilio, convenios especiales).

Esto significa que los pensionistas tienen hasta esa fecha para cobrar sus beneficios correspondientes a diciembre y la gratificación, dependiendo de su régimen, modalidad de pago y forma de entrega.