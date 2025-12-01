ONP 2025: ¿Quiénes cobran pensión durante la primera semana de diciembre en Banco de la Nación?
ONP pagará pensiones de jubilados desde este viernes 5 de diciembre. ¿Quieres saber si te corresponde? AQUÍ encontrarás el cronograma completo.
Miles de pensionistas en el Perú que dependen de la Banco de la Nación, esperaban diciembre para cobrar sus pagos mensuales. Este 2025, el depósito correspondiente al mes arranca oficialmente este viernes 5, bajo un cronograma escalonado según el apellido paterno de cada beneficiario.
La noticia genera expectativas entre quienes esperan este ingreso para afrontar los gastos de fin de año, como compras navideñas, servicios, atención médica o necesidades familiares, especialmente en un contexto económico donde muchos hogares planifican cuidadosamente sus finanzas. Es fundamental revisar las fechas exactas y demás detalles relacionados.
ONP 2025 empieza a pagarse desde este viernes 5 de diciembre / FOTO: Difusión
¿Cuándo empieza el pago ONP en diciembre 2025 y quiénes lo cobran primero?
Según el cronograma oficial difundido para este diciembre:
- El viernes 5 de diciembre comienzan a cobrar los pensionistas cuyos apellidos paternos comienzan con letras de la A a la C.
- El miércoles 10 de diciembre corresponde a quienes tienen apellidos de la D a la L.
- El jueves 11 de diciembre es el turno de los apellidos de la M a la Q.
- El viernes 12 de diciembre cobrarán quienes tienen apellidos de la R a la Z.
Este esquema aplica principalmente para los pensionistas del régimen general (Decreto Ley Nº 19990) que reciben sus pagos mediante depósito en cuenta bancaria.
Modalidades de pago: cuentas bancarias, ventanillas y pago a domicilio
Los abonos se efectuarán en el Banco de la Nación y otras entidades financieras afiliadas. Para quienes reciben su pensión vía depósito en cuenta bancaria, el dinero estará disponible desde el mismo día indicado en el cronograma.
Si los beneficiarios han optado por la modalidad de pago a domicilio, el cronograma señala que estos desembolsos se efectuarán entre el 16 y el 29 de diciembre. En otros regímenes especiales administrados por ONP (como los regulados por Decreto Ley Nº 18846, Decreto Ley Nº 20530, la Ley Pesquera Nº 30003, entre otros), el inicio general de los pagos está programado desde el 15 de diciembre.
¿Qué tener en cuenta como pensionista?
- Verifica tu apellido paterno para saber en qué fecha te corresponde cobrar.
- Si tu pago es por depósito en cuenta bancaria, revisa tu saldo desde el 5 de diciembre en adelante.
- Si elegiste la opción de pago a domicilio, estate atento entre el 16 y 29 de diciembre al personal autorizado.
