ONP paga pensión adicional en diciembre 2025: ¿Quiénes son beneficiarios del bono extraordinario? Revisa los requisitos

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es la entidad estatal peruana responsable de administrar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), sistema público en el que los trabajadores aportan durante su vida laboral para recibir una pensión cuando se retiran. En los últimos años, la ONP ha reforzado algunos de sus mecanismos de apoyo a los pensionistas para mejorar su seguridad económica, especialmente en momentos del año con mayores gastos, como las Fiestas Patrias o la Navidad.

Uno de estos mecanismos es la conocida "gratificación" o pensión adicional que los jubilados reciben dos veces al año: en julio y en diciembre. Este beneficio ya es tradicional y forma parte de la política social de la ONP para reconocer a quienes hicieron aportes durante muchos años y para aliviar financieramente a los adultos mayores en meses importantes del calendario.

Jubilados en ONP podrán recibir una pensión adicional en diciembre / FOTO: Andina

En diciembre de 2025, la ONP ha confirmado que volverá a pagar este adicional, lo que representa un ingreso extra sustancial para muchos pensionistas. A continuación te dejamos los datos clave que debes conocer para poder acceder a este depósito.

¿Qué anunciaron?

La ONP ha confirmado que en diciembre de 2025 los jubilados recibirán una pensión adicional equivalente a una pensión mensual normal, en el mismo depósito que su pensión habitual. Este abono extra se da de forma automática, sin que los pensionistas deban hacer trámites adicionales.

¿Qué jubilados son beneficiados?

Los principales beneficiarios de esta pensión adicional en diciembre son:

Jubilados bajo el Decreto Ley N.º 19990, que corresponde al régimen general del SNP.

Jubilados de regímenes especiales, según lo establecido por la ONP.

Condición clave: haber realizado al menos 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones.

No todos los pensionistas ONP tienen derecho a este pago doble: quienes no llegaron a los 20 años de aportes no califican para este adicional.

Requisitos para recibir la pensión adicional

Los requisitos para acceder a esta gratificación extra en diciembre son los siguientes: