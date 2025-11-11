ONP: ¿Cuál es la pensión máxima y cómo obtenerla? Estos son los requisitos que debes cumplir

La jubilación es uno de los temas que más preocupa a los trabajadores peruanos, especialmente a aquellos que cotizan en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Este sistema, creado bajo el amparo del Decreto Ley N.° 19990, busca asegurar un ingreso mensual a los ciudadanos que, después de años de aportes, alcanzan la edad de retiro.

Una de las preguntas más frecuentes entre los afiliados es: ¿cuál es la pensión máxima que puedo recibir?. Actualmente, la pensión máxima que otorga la ONP es de S/ 893 mensuales, mientras que la pensión mínima es de S/ 500. Este tope se mantiene desde hace varios años, conforme al marco legal del sistema previsional público. Obtener el monto máximo no es automático: requiere cumplir con una serie de condiciones, principalmente relacionadas con los años de aportes y la edad de jubilación.

¿Cuál es la pensión máxima de la ONP?

El monto máximo de pensión que puede otorgar la ONP bajo el régimen del DL 19990 es de S/ 893 mensuales. Este valor se encuentra fijado por ley y no puede superarse, aunque el trabajador haya ganado un sueldo alto o haya aportado durante más años. Asimismo, el monto mínimo que puede recibir un pensionista del mismo régimen es de S/ 500 mensuales, siempre que cumpla los requisitos básicos de aportes.

Requisitos para acceder a la pensión máxima de S/ 893

Para alcanzar la pensión máxima establecida por la ONP, el afiliado debe cumplir con las siguientes condiciones:

Haber aportado al menos 30 años al Sistema Nacional de Pensiones.

Cada año de aporte incrementa el porcentaje del sueldo de referencia que se toma para el cálculo de la pensión.

Con 15 años de aportes se obtiene aproximadamente el 50 % de la remuneración de referencia, y con 30 años o más se alcanza el 100 % del tope legal, es decir, los S/ 893.

Tener al menos 65 años de edad. Es la edad legal para acceder a la jubilación ordinaria.

Haber aportado sobre una remuneración estable y formal.

No tener periodos largos de omisión de aportes.

¿Qué ocurre si no se llega a los 30 años de aportes?

Los afiliados que no completan los 20 años de aportes mínimos no tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen del DL 19990. Sin embargo, pueden solicitar la devolución de sus aportes o acogerse a beneficios especiales, como el Bono de Reconocimiento en caso de migrar al sistema AFP.