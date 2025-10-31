Retiro ONP 2025: si cumples con estos 4 requisitos podrías cobrar hasta 21,400 soles

Diversos ciudadanos esperan con ansias el retiro ONP (Oficina de Normalización Previsional) este 2025. La iniciativa permite que la población afiliada al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) puedan realizar el desembolso de hasta 4UIT (21,400 soles), este pago se realizará de manera escalonada para que no haya problemas.

El proyecto de ley impulsado por la parlamentaria Ariana Maybee Orué ya fue presentado de manera oficial, esta noticia le brinda una gran alegría a los afiliados, quienes esperan acceder a su dinero para cubrir gastos personales o familiares.

Retiro ONP 2025: 4 requisitos para cobrar hasta 21, 400 soles

La iniciativa cuenta con diversos requisitos que deben ser cumplidos por los ciudadanos que quieran acceder hasta 4UIT de sus aportes. Estos deben ser cumplidos, ya que si no su solicitud será rechazada.

Afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que acceden a una pensión de jubilación.

Personas que trasladaron sus aportes al Sistema Privado de Pensiones (AFP).

En algunos casos, se señala que, el monto a retirar no podrá ser superior al total de aportes acumulados por cada afiliado.

Los ciudadanos que no cobraron el Bono de Reconocimiento.

El retiro ONP aún no ha sido aprobado por el Estado peruano.

¿Qué falta para que aprueben el retiro ONP?

La iniciativa debe ser debatida por la Comisión de Economía del Congreso de la República, tras ello, será debatido en el parlamento, y por mayoría podría aprobarse, pero es posible que la medida no se concrete, ya que varios parlamentarios se mostraron en contra.

Recordemos que, en el 2020, este poder del Estado aprobó el desembolso de hasta 1UIT, pero la medida fue anulada por el Tribunal Constitucional, porque indicaron que esta propuesta es inconstitucional.