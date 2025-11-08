Empezó el pago de pensiones ONP: verifica AQUÍ el cronograma completo vía Banco de la Nación

0
El pago de ONP durante este mes de noviembre de 2025 ha iniciado el pasado viernes 7 y ahora es clave conocer el cronograma completo.

Daniela Alvarado
Cronograma de pago de ONP en noviembre
Cronograma de pago de ONP en noviembre | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Cada mes, los jubilados afiliados a Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los trabajadores del sector público en el Perú aguardan con especial atención la publicación del cronograma oficial de pagos. Este calendario no solo marca el día exacto en que pueden recibir sus pensiones o remuneraciones, sino que también permite la planificación financiera de hogares con personas de la tercera edad.

En noviembre de 2025, la ONP publicó el cronograma correspondiente para los pensionistas del régimen y otros regímenes especiales, estableciendo fechas específicas según la inicial del apellido paterno, modalidad de cobro y régimen al que pertenezca el pensionista. A continuación, se presentan los detalles clave de este cronograma y lo que todo beneficiario debe saber para acceder a su pago sin inconvenientes.

Cronograma de pagos de pensiones de la ONP - noviembre 2025

Régimen general - Decreto Ley N.º 19990

Los pensionistas afiliados al régimen general de la ONP recibirán sus pagos a partir del viernes 7 de noviembre de 2025, según la letra inicial del apellido paterno.

Las fechas son las siguientes:

  • Apellidos A-C: viernes 7 de noviembre.
  • Apellidos D-L: lunes 10 de noviembre.
  • Apellidos M-Q: martes 11 de noviembre.
  • Apellidos R-Z: miércoles 12 de noviembre.
  • Pensionistas con convenios internacionales: viernes 14 de noviembre.
  • Pago a domicilio (para quienes tienen modalidad de entrega en su vivienda): del viernes 14 al domingo 23 de noviembre.

Otros regímenes especiales

La ONP también administra pensiones correspondientes a otros regímenes, como el Decreto Ley N.º 18846 (pensionistas pesqueros), la Ley N.º 30003, la Ley N.º 26790 (seguro complementario de trabajo de riesgo) y el Decreto Ley N.º 20530. Para estos regímenes, se establecen las siguientes fechas:

  • Depósito en cuenta bancaria: jueves o viernes 13 de noviembre.
  • Entrega a domicilio: del domingo 16 al domingo 23 de noviembre.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

