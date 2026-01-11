0

Al Hilal vs. Al Nassr EN VIVO con Cristiano Ronaldo: alineaciones, hora y dónde ver partido

Mira la transmisión del partido entre Al Hilal vs. Al Nassr EN VIVO y con Cristiano Ronaldo por la Liga Profesional Saudí, este lunes 12 de enero.

Francisco Esteves
Al Hilal vs. Al Nassr EN VIVO.
Al Hilal vs. Al Nassr EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
Desde el Kingdom Arena de Arabia Saudita, no te pierdas el partido entre Al Hilal vs. Al Nassr EN VIVO por la fecha número 14 de la Liga Profesional Saudí, este lunes 12 de enero desde las 12.30 horas de Lima, Perú y con transmisión de Thmanyah. Por ello, a continuación te contamos todos los detalles para que puedas ver el emocionante partido con Cristiano Ronaldo como protagonista.

Partidazo clave por el título nacional, ya que Al Hilal es líder con 35 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Al Nassr se ubica en la segunda casilla con un total de 31 unidades. Por ello, el conjunto dirigido por Jorge Jesus está obligado a llevarse el clásico para así poder acortar distancia e intentar llevarse el título nacional.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo será la estrella del partido.

¿A qué hora juega Al Hilal vs. Al Nassr?

Te dejamos el horario dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 11.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 12.30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 13.30 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 14.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Al Hilal vs. Al Nassr?

La transmisión del partido entre Al Hilal vs Al Nassr EN VIVO por la Liga Profesional Saudí será mediante la señal de Thmanyah para toda Arabia Saudita. Asimismo, podrás ver a Cristiano Ronaldo y compañía a través del minuto a minuto que te brindaremos en el diario Líbero, con todas las incidencias y videos de los goles al instante.

Al Hilal vs. Al Nassr: posibles alineaciones

Al Hilal: Mohammed Al-Rubaie; Hamad Al-Yami, Hassan Tambakti, S. Akcicek, Nasser Al-Dawsari; Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Mohamed Kanno; Malcom, Darwin Núñez, Salem Al-Dawsari.

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdullah Al-Amri, Lisandro Martínez (o Laporte), Ayman Yahya; Marcelo Brozović, Otávio; Anderson Talisca, João Félix, Abdulrahman Ghareeb; Cristiano Ronaldo.

Al Hilal vs. Al Nassr: últimos cinco partidos

  • Al-Hilal 1-3 Al Nassr | Saudí Pro League 24/25
  • Al Nassr 1-1 Al-Hilal | Saudí Pro League 24/25
  • Al-Hilal 1-1 Al Nassr - Penaltis (5:4) | Final Copa del Rey de Arabia Saudí
  • Al Nassr 1-1 Al-Hilal | Saudí Pro League 23/24
  • Al-Hilal  2-0 Al Nassr | Amistoso

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo?

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo tiene 958 goles profesionales y sueña con llegar a los 1000 tantos antes de retirarse oficialmente. Este año puede lograrlo teniendo en cuenta que le restan prácticamente todos los partidos del 2026 con Al Nassr, sin contar que también disputará la Copa del Mundo con Portugal.

¿En qué estadio juega Al Hilal vs. Al Nassr?

El partido entre Al Hilal vs. Al Nassr se llevará a cabo en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, el cualcual tiene la más alta tecnología en cuanto a escenarios deportivos al rededor del mundo. Este recinto, que alberga distintos eventos y no solo fútbol, tiene capacidad para albergar hasta 30 mil espectadores.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

