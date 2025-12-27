- Hoy:
¡Locura total! Cristiano Ronaldo marcó doblete con Al Nassr y llega a los 956 anotaciones - VIDEO
Con unas definiciones de antología, Cristiano Ronaldo anotó doblete con Al Nassr para alcanzar las 956 anotaciones y estar cada vez más cerca de los 1000.
Por la jornada 11 de la Saudi Professional League, Cristiano Ronaldo se hizo presente en uno de los últimos partidos del 2025 de Al Nassr. El equipo del atacante luso enfrentaba a Al Okhdood y se esperaba la presencia de 'CR7' para seguir el camino hacia las 1000 anotaciones. Es por ello, que el delantero de 40 años hizo vibrar el estadio con su doblete en la primera parte.
Doblete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr: 'CR7' suma 956 goles
El primer gol llegó sobre los 30 minutos del partido. Todo inició desde un tiro de esquina que pivoteó Al Amri para que Cristiano Ronaldo se haga presente y empuje el esférico. El portugués selló el 1-0 parcial de Al Nassr ante Al Okhdood para la euforia de todos los hinchas presentes.
Sin embargo, Cristiano Ronaldo no se quedó conforme con este 1-0 y sobre los segundos finales de la primera parte definió de taco para anotar su doblete. Espectacular definición del astro portugués que sigue más vigente que nunca en busca de lograr las 1000 anotaciones. Con este tanto, 'CR7' llega a los 956 goles y espera sostener su buen nivel para la cifra récord.
Próximo partido de Cristiano Ronaldo con Al Nassr
El siguiente partido de Cristiano Ronaldo será ante Al Ettifaq por la Saudi Professional League. Este encuentro será el último del 2025 y se llevará a cabo el 30 de diciembre a partir de las 12:30 hora peruana (17:30 horas GMT).
