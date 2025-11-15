Portugal vs Armenia EN VIVO por Eliminatorias UEFA 2026: cuándo juegan, horario y dónde ver

Momento de ir hasta el Estádio do Dragão para ser partícipes del partido entre las selecciones de Portugal vs Armenia por la sexta y última jornada de las Eliminatorias UEFA 2026. El choque se jugará este domingo 16 de noviembre, a partir de las 09:00 horas locales de Perú. Además, la transmisión EN VIVO irá por las señales de ESPN, SKY Sports y Disney Plus.

Antesala del partido Portugal vs Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026

Portugal se juega su última carta con el objetivo de asegurar su boleto directo al Mundial de Norteamérica 2026. Los lusos sufrirán la baja considerable de la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo quien fue expulsado en la reciente caída 2-0 contra Irlanda.

Por ese motivo, el elenco dirigido por el técnico Roberto Martínez sabe que necesita un triunfo para no depender de otros resultados en la tabla del Grupo F de las Eliminatorias UEFA. Actualmente, los portugueses se ubican en el primer lugar con 10 unidades, pero vienen siendo seguido muy de cerca por Hungría que tiene 8 puntos.

Portugal no pudo ante Irlanda en la jornada 5 de las Eliminatorias UEFA 2026

Un dato para resaltar es que, el equipo del 'Bicho' apenas registra 1 derrota de sus recientes 5 encuentros, escenario que los perfila como un oponente bastante difícil, incluso teniendo en cuenta la UEFA Nations League.

En la vereda de al frente, la selección de Armenia ya no tiene ninguna chance de acceder a la próxima cita deportiva de la FIFA, ya que marcha en la última posición. Aún así, el 'Havakakan' apunta a complicarle el partido a su rival de turno que jugará con bastante presión de la hinchada.

¿Cuándo juega Portugal vs Armenia?

Según la programación oficial, Portugal vs Armenia serán protagonistas de un gran encuentro este domingo 16 de noviembre por la sexta y última fecha de las Eliminatorias UEFA 2026 en el Estádio do Dragão.

Portugal se enfrentará a Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026

¿A qué hora juega Portugal vs Armenia?

El cotejo que sostendrán Portugal vs Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026 dará comienzo a partir de las 09:00 horas locales de Perú. A continuación, conoce los horarios en el resto de países del mundo.

México: 08:00 horas

Perú: 09:00 horas

Ecuador: 09:00 horas

Colombia: 09:00 horas

Bolivia: 10:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

Chile: 10:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Brasil: 11:00 horas

Uruguay: 11:00 horas

Paraguay: 11:00 horas

Portugal: 14:00 horas

¿Dónde ver Portugal vs Armenia EN VIVO?

La transmisión del duelo, Portugal vs Armenia EN VIVO y EN DIRECTO por las Eliminatorias EUFA 2026 irá a través de las señales de ESPN y Sky Sports. Además, también puedes seguir el minuto a minuto mediante la plataforma streaming de Disney+ Premium.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN 2 Argentina

Bolivia: Disney+ Premium, ESPN

Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada

Chile: Disney+ Premium, ESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium, ESPN

Ecuador: Disney+ Premium, ESPN

México: Sky, Sky Sports Mexico

Paraguay: Disney+ Premium, ESPN

Perú: Disney+ Premium, ESPN

Uruguay: Disney+ Premium, ESPN

Estados Unidos: fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, Fox Sports 2

Venezuela: Disney+ Premium, inter, ESPN

Portugal vs Armenia: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Portugal es favorita a ganar el partido ante Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026. Conoce cuánto pagan las principales casas de apuestas.

Casas de Apuestas Portugal Empate Armenia Betsson 1.05 12.50 47.00 Betano 1.07 13.00 60.00 Bet365 1.06 13.00 23.00 1XBET 1.10 12.40 40.00 Coolbet 1.07 13.00 40.00 Doradobet 1.07 12.00 36.00

Portugal vs Armenia: alineaciones posibles

Portugal : Diogo Costa, Joao Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Diogo Dalot, João Neves, Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix.

: Diogo Costa, Joao Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Diogo Dalot, João Neves, Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. Armenia: Artyom Bandikyan, Gevorg Tarakhchyan, Edgar Grigoryan, Gor Manvelyan, Arsen Beglaryan, Georgy Arutyunyan, Ognjen Cancarevic, Narek Aghasaryan, Arayik Eloyan, Narek Grigoryan, Artur Serobyan, Karen Nalbandyan.

Portugal: últimos 5 partidos

Irlanda 2-0 Portugal

Portugal 2-2 Hungría

Portugal 1-0 Irlanda

Hungría 2-3 Portugal

Armenia 0-5 Portugal

Armenia: últimos 5 partidos

Armenia 0-1 Hungría

Irlanda 1-0 Armenia

Hungría 2-0 Armenia

Armenia 2-1 Irlanda

Armenia 0-5 Portugal

¿Dónde jugarán Portugal vs Armenia?

El Estádio do Dragão, ubicado en Porto, será el recinto deportivo donde se enfrenten las selecciones de Portugal vs Armenia por las Eliminatorias UEFA 2026. Aquel escenario puede recibir un aproximado de 50.033 hinchas.