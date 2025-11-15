- Hoy:
Francia vs. Azerbaiyán EN VIVO: alineaciones, hora y canal por las Eliminatorias Europeas 2026
Con la clasificación al Mundial 2026 asegurado, Francia visita a Azerbaiyán este domingo por la fecha 6 de las Eliminatorias UEFA. Conoce todo lo relacionado al partido.
Solo jugarán por cumplir el calendario. Francia vs. Azerbaiyán se enfrentan este domingo 16 de noviembre por la última fecha del grupo D de las Eliminatorias Europeas 2026 desde el Estadio Tofiq Bəhramov de Baku a partir de las 21:00 horas local (12:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Disney Plus y Sky Sports. Entérate de lo más resaltante del cotejo.
¿A qué hora juega Francia vs. Azerbaiyán?
El encuentro que tendrá como protagonistas a los 'Bleus' y los 'Milli' (equipo nacional) por el cierre del grupo D de las Eliminatorias UEFA está pactado para comenzar a las 21:00 horas de Azerbaiyán (18:00 de Francia y 12:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y algunos países de Europa.
- México: 11:00 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 12:00 horas
- Bolivia, Venezuela: 13:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 13:00 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 14:00 horas
- Inglaterra: 17:00 horas
- Alemania, España, Francia, Italia: 18:00 horas
¿Dónde ver Francia vs. Azerbaiyán EN VIVO?
Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre Francia vs. Azerbaiyán por el presente proceso clasificatorio europeo, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Disney Plus vía streaming en toda Sudamérica, así como por Sky Sports en México.
Francia vs. Azerbaiyán pronóstico: cuánto paga en apuestas
Los pronósticos no pueden ser tan contundentes en la previa, pues dan a la selección francesa como ampliamente favorito para cerrar su participación en las Eliminatorias Europeas con un triunfo ante Azerbaiyán. Revisa cuáles son las cuotas que le ponen algunas casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Azerbaiyán
|Empate
|Francia
|Betsson
|24.00
|9.20
|1.11
|Bet365
|21.00
|8.50
|1.11
|Betano
|29.00
|9.00
|1.14
|Te Apuesto
|20.63
|7.73
|1.13
|Apuesta Total
|20.00
|8.00
|1.14
|Meridianbet
|14.92
|6.96
|1.11
Francia vs. Azerbaiyán: posibles alineaciones
Francia: Mike Maignan; Lucas Hernández, Malo Gusto, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté; Manu Koné, N'Golo Kanté, Michael Olise, Christopher Nkunku, Rayan Cherki; Hugo Ekitike. DT: Didier Deschamps.
Azerbaiyán: Aydin Bayramov; Elvin Badalov, Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazada; Rufat Abbasov, Abbas Huseymov, Emin Makhmudov, Abdulakh Khaybulaev; Khayal Aliyev, Toral Bayramov, Nariman Akhundzade. DT: Aykhan Abbasov.
Francia: últimos resultados
- Francia 4-0 Ucrania | fecha 5 Eliminatorias Europeas 2026
- Islandia 2-2 Francia | fecha 4 Eliminatorias Europeas 2026
- Francia 3-0 Azerbaiyán | fecha 3 Eliminatorias Europeas 2026
- Francia 2-1 Islandia | fecha 2 Eliminatorias Europeas 2026
- Ucrania 0-2 Francia | fecha 1 Eliminatorias Europeas 2026
Australia: últimos resultados
- Azerbaiyán 0-2 Islandia | fecha 5 Eliminatorias Europeas 2026
- Ucrania 2-1 Azerbaiyán | fecha 4 Eliminatorias Europeas 2026
- Francia 3-0 Azerbaiyán | fecha 3 Eliminatorias Europeas 2026
- Azerbaiyán 1-1 Ucrania | fecha 2 Eliminatorias Europeas 2026
- Islandia 5-0 Azerbaiyán | fecha 1 Eliminatorias Europeas 2026
¿Cómo quedó el último partido entre Francia vs. Azerbaiyán?
Ambos equipos se han visto las caras por última vez el pasado 10 de octubre, cuando en el marco de la tercera fecha de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, Francia superó 3-0 a Azerbaiyán con goles de Kylian Mbappé (45+2'), Adrien Rabiot (69') y Florian Thauvin (84').
¿En qué estadio juega Francia vs. Azerbaiyán?
El escenario donde Francia visitará a Azerbaiyán por la sexta jornada del grupo D de las Eliminatorias Europeas 2026 será el Estadio Tofiq Bəhramov, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Baku y que cuenta con una capacidad total para 31 mil 200 espectadores.
