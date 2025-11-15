¿A qué hora juega Italia vs. Noruega y dónde ver partido por las Eliminatorias UEFA 2026?

Llegó el momento de definir a un nuevo clasificado al Mundial 2026. Italia vs. Noruega se enfrentan este domingo 16 de noviembre en un electrizante partido desde el Estadio San Siro por la última fecha del grupo I de las Eliminatorias Europeas. Por ello, en esta nota te brindamos todos los detalles para que no te pierdas este cotejo.

¿A qué hora juega Italia vs. Noruega?

El encuentro entre la 'Nazionale' y los 'Vikingos Rojos' por la jornada 10 de las Eliminatorias UEFA rumbo al próximo mundial está programado para jugarse a partir de las 20:45 horas de Italia (14:45 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y algunos países de Europa.

México: 13:45 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:45 horas

Bolivia, Venezuela: 15:45 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:45 horas

Inglaterra: 19:45 horas

Alemania, España, Francia, Italia, Noruega: 20:45 horas

¿Dónde ver Italia vs. Noruega EN VIVO?

Si quieres seguir todas las incidencias del compromiso entre Italia vs. Noruega por un lugar en la Copa del Mundo 2026, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus vía streaming en todo el territorio sudamericano. Además, Sky Sports llevará las acciones en México.

¿Cómo llega Italia?

La selección italiana (2° con 18 puntos) está contra la cuerda floja en este proceso eliminatorio pues a falta de un cotejo, está a tres unidades de su rival de turno y con una muy inferior diferencia de goles, por lo que está prácticamente sentenciado a ir al repechaje, etapa donde ha quedado eliminado en los últimos dos mundiales.

Tras vencer el jueves 2-0 a Moldavia, la 'Squadra Azzurra', dirigida por Gennaro Gattuso, deberá de hacer un verdadero milagro en Milán y golear por 9 goles de diferencia si quiere ir directo a la justa orbital de Norteamérica, por lo que debe de estar fino de cara al arco contrario y concretar todas sus posibilidades en gol.

Italia necesita vencer por nueve goles a Noruega para clasificar directo al Mundial 2026. Foto: FIGC

¿Cómo llega Noruega?

Noruega está solo a un paso de volver a un Mundial tras 27 años y con una generación de futbolistas en su máximo apogeo, con figuras como Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth; quienes lo han dejado como líder del grupo I con 21 puntos y una diferencia de gol de +29 a falta de una jornada para el final, después de su victoria 4-1 ante Estonia.

La ventaja que tienen los 'Vikingos Rojos' es que perdiendo hasta por ocho tantos de diferencia escriben su nombre en una Copa del Mundo por cuarta vez en la historia, así que los comandados por Ståle Solbakken irán con la motivación para sacar un buen resultado de Milán y decir tarea cumplida.