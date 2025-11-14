España vs Georgia EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juegan y dónde ver

Momento de ver un partidazo entre España vs Georgia por las Eliminatorias Europeas 2025. Ambos elencos desean ganar a como de lugar este encuentro, sabiendo que tienen el mismo deseo como su fiel afición: clasificación a la Copa del Mundo 2026. Es por ello, que hinchas no querrán perderse este choque pactado para el sábado 15 de noviembre a partir de las 12:00 hora peruana (17:00 horas GMT) con la transmisión de ESPN, Movistar Plus y TVE La 1.

Previa España vs Georgia

La selección española tiene altas probabilidades de lograr su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, debe cumplir su tarea en los siguientes encuentros para poder sellar ese primer lugar del grupo E. En primera instancia, debe ganar su cotejo ante Georgia y esperar que Turquía no gane su partido ante Bulgaria.

En caso de que ambos elencos que luchan por el cupo al Mundial ganen sus respectivos encuentros, todo se definirá en el choque directo entre ambos conjuntos, pero con la ventaja de que España sería el clasificado virtualmente por mejor diferencia de goles.

Por su parte, Georgia se aferra al milagro para poder conseguir ese boleto al repechaje mundialista. Debe conseguir sí o sí un triunfo ante España, esperando que Bulgaria dé el batacazo en esta jornada de Eliminatorias Europeas y supere a Turquía a lo largo de los 90 minutos.

Uno de los grandes ausentes será Lamine Yamal, quien quedó fuera de la convocatoria al tener un malestar. De hecho, este hecho ha generado bastante polémica, ya que Barcelona intercedió presuntamente en la salud del jugador sin consultarlo con la RFEF. Ya se verá en qué termina esta novela por no ceder al delantero 'culé'.

¿Cuándo juega España vs Georgia?

El partido entre España vs Georgia se juega este sábado 15 de noviembre en el Estadio Boris Paichadze de la ciudad de Tiflis. El cuadro de la 'Furia Roja' está muy cerca de lograr su cometido, por lo que tratará de superar a su adversario a lo largo de los 90 minutos.

¿A qué hora juega España vs Georgia?

Este cotejo de Eliminatorias Europeas 2026 entre España y Georgia inicia a partir de las 12:00 hora peruana (17:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 11:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 horas

Bolivia, Venezuela: 13:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 14:00 horas

España: 18:00 horas

¿Dónde ver España vs Georgia?

Este compromiso entre España vs Georgia, correspondiente a las Eliminatorias Europeas 2026, se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming ONLINE GRATIS por Disney Plus y DGO. Por su parte, en España lo sintonizarás EN DIRECTO por La 1 y Movistar Plus.

España vs Georgia: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, España se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Georgia en esta penúltima jornada del grupo E de las Eliminatorias Europeas 2026. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS GEORGIA EMPATE ESPAÑA Betsson 14.50 6.90 1.19 Betano 15.00 6.20 1.22 Bet365 13.00 6.00 1.22 1XBet 13.90 6.40 1.27 Doradobet 13.00 6.66 1.22

Posibles alineaciones de España vs Georgia

España: Unai Simón, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Marcos Llorente, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Yeremy Pino.

Georgia: Giorgi Mamardashvili, Irakli Azarovi, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Giorgi Gocholeishvili, Otar Kiteishvili, Anzor Mekvabishvili, Nika Gagnidze, Zuriko Davitashvili, Budu Zivzivadze y Khvicha Kvaratskhelia.

Últimos 5 partidos de España vs Georgia

España 2-0 Georgia (Eliminatorias 2025)

España 4-1 Georgia (Eurocopa 2024)

España 3-1 Georgia (Eurocopa 2023)

Georgia 1-7 España (Eurocopa 2023)

España 4-0 Georgia (Eliminatorias 2021)

¿Quién es el árbitro de España vs Georgia?

Se determinó que el árbitro francés Benoît Bastien será el encargado de dirigir el choque entre Georgia contra España en Tiflis. El juez internacional galo de 42 años estará acompañado por Hicham Zakrani y Aurélien Berthomieu; y como cuarto árbitro Romain Lissorgue. En el VAR, estará Mathieu Vernice, mientras como AVAR el belga Nathan Verboomen.