¿A qué hora juega Portugal vs. Irlanda y dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo?

Horarios y guía de canales para ver a Portugal con Cristiano Ronaldo contra Irlanda por una nueva jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA.

Jesús Yupanqui
¿A qué hora juega Portugal vs. Irlanda y dónde ver partido por las Eliminatorias UEFA?
¿A qué hora juega Portugal vs. Irlanda y dónde ver partido por las Eliminatorias UEFA? | FOTO: AFP
Con Cristiano Ronaldo como su principal figura, Portugal se medirá contra Irlanda por una nueva jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA. El conjunto luso buscará sellar su boleto a la Copa del Mundo en el Estadio Aviva.

¿Cuándo juega Portugal vs. Irlanda?

El partido entre Portugal contra Irlanda, por las Eliminatorias para el Mundial 2026, se realizará el jueves 13 de noviembre.

¿A qué hora juega Portugal vs. Irlanda?

  • México: 1:45 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.
  • Venezuela y Bolivia: 3:45 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Paraguay: 4:45 p.m.
  • España: 7:45 p.m.

¿Dónde ver Portugal vs. Irlanda?

La transmisión del partido entre Portugal, con Cristiano Ronaldo, contra Irlanda, estará a cargo de ESPN 2 y Disney Plus en América Latina. En el territorio mexicano, el duelo será televisado por Sky Sports.

En Estados Unidos sigue en vivo el partido que tendrá a Cristiano Ronaldo como principal figura por ViX.

¿Qué necesita Portugal de Cristiano Ronaldo para clasificar al Mundial 2026?

Con 10 puntos, Portugal es líder del Grupo F de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Si bien el empate contra Hungría en la última jornada fue un duro golpe, el equipo de Cristiano Ronaldo tiene sus oportunidades intactas para lograr el boleto a la Copa del Mundo.

El conjunto portugués solo necesita ganar a Irlanda para dejar la calculadora de lado y clasificar al Mundial 2026. En caso de empatar, deberá esperar el resultado entre Hungría y Armenia.

Si Portugal pierde, su clasificación se complicaría y todo se definirá en la última fecha, cuando se enfrenten a Armenia.

