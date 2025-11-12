Francia vs Ucrania EN VIVO vía ESPN: alineaciones, hora y dónde ver Eliminatorias Europeas 2026

No te pierdas el partido entre las selecciones de Francia y Ucrania por la fecha número 5 del Grupo D de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026, este jueves 13 de diciembre en el Parque de Los Príncipes y desde las 14.45 horas. La transmisión del partido será mediante la señal de ESPN y por ello a continuación te contamos todos los detalles para que puedas disfrutarlo al máximo.

Si los 'Blues' ganan tendrán pie y medio en la Copa del Mundo, por lo que saldrán con todo a conseguir el triunfo en condición de local. Los dirigidos por Didier Deschamps tienen 10 puntos en la tabla de posiciones debido a sus triunfos 2-0 sobre Ucrania en Breslavia, 2-1 frente a Islandia en París, 3-0 contra Azerbaiyán de local también, y su empate 2-2 con Islandia en Reikiavik.

Francia va por todo contra Ucrania.

Sin embargo, en caso gane Ucrania la tabla de posiciones se podría totalmente ajustada y aún más si Islandia derrota a Azerbaiyán. El cuadro amarillo tiene 7 unidades hasta el momento y son gracias a sus triunfos 5-2 sobre los islandeses en condición de visitante, 2-1 frente a Azerbaiyán en Breslavia y empate 1-1 con los azerbaiyanos en Bakú. El otro encuentro fue el que perdieron con Francia.

Francia vs. Ucrania: horario del partido

Te dejamos la hora dependiendo de tu país de residencia:

México y Costa Rica: 13.45 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 14.45 horas

Bolivia y Venezuela: 15.45 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 16.45 horas

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. Ucrania?

La transmisión del partido entre Francia vs. Ucrania será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica, y en otros países en Sky Sports. Asimismo, podrás ver el compromiso de las Eliminatorias 2026 totalmente online en Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Francia vs. Ucrania: posibles alineaciones

Francia : Maik Maigan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Malo Gusto, Kouadio Koné, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé; Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta.

: Maik Maigan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Malo Gusto, Kouadio Koné, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé; Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta. Ucrania: Anatoliy Trubin; Yukhym Konoplya, Ilya Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko; Oleksiy Hutsuliak, Ruslan Malinovsky, Yehor Yarmoluik, Oleg Ocheretko, Nazar Voloshyn; Artem Dovbyk.

Francia vs. Ucrania: historial

En total, Francia y Ucrania se han visto la cara 11 veces en toda su historia. De esos compromisos los franceses se llevaron 7 triunfos, empataron en 3 oportunidades, y Ucrania pudo obtener apenas 1 victoria. Esto contando todo tipo de competiciones y amistosos internacionales de fecha FIFA, por lo que el cuadro galo tiene clara superioridad.

¿En qué estadio juega Francia vs. Ucrania?

El partido se llevará a cabo en el histórico Parque de los Príncipes (Parc des Princes en francés), que está ubicado en el distrito XVI de París, Francia. Este enorme recinto deportivo multiusos tiene una capacidad máxima de 47.929 espectadores en sus tribunas.