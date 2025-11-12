- Hoy:
Francia vs. Ucrania: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de Eliminatorias europeas?
Francia vs. Ucrania chocan este jueves por la fecha 5 del grupo D de las Eliminatorias europeas 2026. Revisa los horarios y qué canal transmite el partido.
Francia vs. Ucrania protagonizarán un encuentro clave este jueves 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes, por la quinta fecha del grupo D de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. El compromiso, que comenzará a las 2.45 p. m. de acuerdo al horario peruano y será transmitido EN VIVO por ESPN y SKY Sports.
¿A qué hora juega Francia vs. Ucrania?
Conoce los horarios del partido para que no te pierdas ningún minuto del Francia vs Ucrania, válido por las Eliminatorias europeas:
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.15 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.45 p. m.
- Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4.45 p. m.
- México: 1.45 a. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 4.45 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
¿Qué canal transmite el partido de Francia vs. Ucrania?
La transmisión oficial del partido de Francia vs. Ucrania EN VIVO estará a cargo de las siguientes señales de TV: ESPN y SKY Sports.
¿Dónde ver Francia vs. Ucrania EN VIVO?
Si quieres ver el partido de Francia vs. Ucrania EN VIVO ONLINE GRATIS, por las Eliminatorias europeas, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de acuerdo a tu ubicación:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- España: Movistar+
- Estados Unidos: fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2
- Francia: TF1+, Molotov, myCANAL, TF1.
Francia vs. Ucrania: previa del partido por las Eliminatorias europeas 2026
El partido llega en un contexto determinante para las aspiraciones de ambos combinados. Francia, líder invicto del grupo, busca sellar su clasificación directa al Mundial con un triunfo que, además, dejaría sin chances a su rival de acceder por la vía directa. En cambio, Ucrania necesita sumar de a tres para igualar en puntos a los galos y mantener viva su ilusión de alcanzar el gran objetivo.
Los 'Bleus', que ganaron sus tres primeros encuentros, vienen de un empate 2-2 frente a Islandia, resultado que frenó momentáneamente su marcha perfecta y obliga a una respuesta inmediata. Del otro lado, el equipo ucraniano llega con confianza luego de recuperarse de su caída inicial ante los franceses y encadenar victorias ante Islandia y Azerbaiyán.
