0

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre: Programación, horarios y dónde ver

Los partidos que se realizarán HOY jueves 13 de noviembre. Eliminatorias para el Mundial 2026, Liga de Colombia y amistosos internacionales.

Jesús Yupanqui
Los partidos que se realizarán hoy jueves 13 de noviembre.
Los partidos que se realizarán hoy jueves 13 de noviembre. | Composición de Líbero
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 13 de noviembre. Hay acción por las Eliminatorias para el Mundial 2026, además se jugará una nueva jornada de la Liga de Colombia y amistosos internacionales.

Portugal vs Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo por Eliminatorias Europeas 2025.

PUEDES VER: Portugal vs Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo vía ESPN 2: pronóstico, horario y dónde ver

Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - EUROPA

HorariosPartidosCanales
12:00Armenia vs. HungríaDisney Plus
12:00Azerbaiyán vs. IslandiaDisney Plus
12:00Noruega vs. EstoniaESPN y Disney Plus
14:45Andorra vs. AlbaniaDisney Plus
14:45Francia vs. UcraniaESPN y Disney Plus
14:45Inglaterra vs. SerbiaDisney Plus y ViX
14:45Irlanda vs. PortugalESPN 2 y Disney Plus
14:45Moldavia vs. ItaliaDisney Plus

Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - África

HorariosPartidosCanales
11:00Nigeria vs. GabónFIFA +
14:00Camerún vs. RD CongoFIFA +

Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - ASIA

HoraPartidoCanal
11:00Emiratos Árabes Unidos vs. IrakDisney Plus

Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - CONCACAF

HorariosPartidosCanales
17:00Surinam vs. El SalvadorBet365
19:00Bermudas vs CurazaoBet365
19:00Trinidad y Tobago vs. JamaicoBet365
21:00Guatemala vs. PanamáBet365
21:00Haití vs. Costa RicaBet365
21:00Nicaragua vs. HondurasBet365

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HoraPartidoCanal
18:00Universitario de Vinto vs. Blooming

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
19:00Unión Magdalena vs. FortalezaWin + Futbol
19:00Santa Fe vs. AlianzaWin + Futbol
19:00Llaneros vs. EnvigadoWin + Futbol
19:00Junior vs. Atlético NacionalWin + Futbol
19:00Medellín vs. América de CaliWin + Futbol
19:00Deportivo Pasto vs. Atlético BucaramangaWin + Futbol
19:00Deportivo Cali vs. Once CaldasWin + Futbol
19:00Rionegro Águilas vs. Deportes TolimaWin + Futbol

Partidos de hoy amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
7:30Tailandia vs. SingapurBet365
11:00Irán vs. Cabo VerdeDirecTV Sports y DGO
11:30Argelia vs. ZimbabueBet365
12:00Lituania vs. IsraelDisney Plus
12:00Macedonia del Norte vs LetoniaDisney Plus y ViX
12:00República Checa vs. San MarinoDisney Plus y ViX
19:30Ecuador vs CanadáDirecTV Sports y DGO

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva


AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

