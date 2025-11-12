- Hoy:
Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre: Programación, horarios y dónde ver
Los partidos que se realizarán HOY jueves 13 de noviembre. Eliminatorias para el Mundial 2026, Liga de Colombia y amistosos internacionales.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 13 de noviembre. Hay acción por las Eliminatorias para el Mundial 2026, además se jugará una nueva jornada de la Liga de Colombia y amistosos internacionales.
Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - EUROPA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Armenia vs. Hungría
|Disney Plus
|12:00
|Azerbaiyán vs. Islandia
|Disney Plus
|12:00
|Noruega vs. Estonia
|ESPN y Disney Plus
|14:45
|Andorra vs. Albania
|Disney Plus
|14:45
|Francia vs. Ucrania
|ESPN y Disney Plus
|14:45
|Inglaterra vs. Serbia
|Disney Plus y ViX
|14:45
|Irlanda vs. Portugal
|ESPN 2 y Disney Plus
|14:45
|Moldavia vs. Italia
|Disney Plus
Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - África
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Nigeria vs. Gabón
|FIFA +
|14:00
|Camerún vs. RD Congo
|FIFA +
Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - ASIA
|Hora
|Partido
|Canal
|11:00
|Emiratos Árabes Unidos vs. Irak
|Disney Plus
Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - CONCACAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Surinam vs. El Salvador
|Bet365
|19:00
|Bermudas vs Curazao
|Bet365
|19:00
|Trinidad y Tobago vs. Jamaico
|Bet365
|21:00
|Guatemala vs. Panamá
|Bet365
|21:00
|Haití vs. Costa Rica
|Bet365
|21:00
|Nicaragua vs. Honduras
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Universitario de Vinto vs. Blooming
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Unión Magdalena vs. Fortaleza
|Win + Futbol
|19:00
|Santa Fe vs. Alianza
|Win + Futbol
|19:00
|Llaneros vs. Envigado
|Win + Futbol
|19:00
|Junior vs. Atlético Nacional
|Win + Futbol
|19:00
|Medellín vs. América de Cali
|Win + Futbol
|19:00
|Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
|Win + Futbol
|19:00
|Deportivo Cali vs. Once Caldas
|Win + Futbol
|19:00
|Rionegro Águilas vs. Deportes Tolima
|Win + Futbol
Partidos de hoy amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Tailandia vs. Singapur
|Bet365
|11:00
|Irán vs. Cabo Verde
|DirecTV Sports y DGO
|11:30
|Argelia vs. Zimbabue
|Bet365
|12:00
|Lituania vs. Israel
|Disney Plus
|12:00
|Macedonia del Norte vs Letonia
|Disney Plus y ViX
|12:00
|República Checa vs. San Marino
|Disney Plus y ViX
|19:30
|Ecuador vs Canadá
|DirecTV Sports y DGO
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
