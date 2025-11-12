Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre: Programación, horarios y dónde ver

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 13 de noviembre. Hay acción por las Eliminatorias para el Mundial 2026, además se jugará una nueva jornada de la Liga de Colombia y amistosos internacionales.

Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - EUROPA

Horarios Partidos Canales 12:00 Armenia vs. Hungría Disney Plus 12:00 Azerbaiyán vs. Islandia Disney Plus 12:00 Noruega vs. Estonia ESPN y Disney Plus 14:45 Andorra vs. Albania Disney Plus 14:45 Francia vs. Ucrania ESPN y Disney Plus 14:45 Inglaterra vs. Serbia Disney Plus y ViX 14:45 Irlanda vs. Portugal ESPN 2 y Disney Plus 14:45 Moldavia vs. Italia Disney Plus

Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - África

Horarios Partidos Canales 11:00 Nigeria vs. Gabón FIFA + 14:00 Camerún vs. RD Congo FIFA +

Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - ASIA

Hora Partido Canal 11:00 Emiratos Árabes Unidos vs. Irak Disney Plus

Partidos de hoy por las Eliminatorias para el Mundial - CONCACAF

Horarios Partidos Canales 17:00 Surinam vs. El Salvador Bet365 19:00 Bermudas vs Curazao Bet365 19:00 Trinidad y Tobago vs. Jamaico Bet365 21:00 Guatemala vs. Panamá Bet365 21:00 Haití vs. Costa Rica Bet365 21:00 Nicaragua vs. Honduras Bet365

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Hora Partido Canal 18:00 Universitario de Vinto vs. Blooming

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 19:00 Unión Magdalena vs. Fortaleza Win + Futbol 19:00 Santa Fe vs. Alianza Win + Futbol 19:00 Llaneros vs. Envigado Win + Futbol 19:00 Junior vs. Atlético Nacional Win + Futbol 19:00 Medellín vs. América de Cali Win + Futbol 19:00 Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga Win + Futbol 19:00 Deportivo Cali vs. Once Caldas Win + Futbol 19:00 Rionegro Águilas vs. Deportes Tolima Win + Futbol

Partidos de hoy amistosos internacionales

Horarios Partidos Canales 7:30 Tailandia vs. Singapur Bet365 11:00 Irán vs. Cabo Verde DirecTV Sports y DGO 11:30 Argelia vs. Zimbabue Bet365 12:00 Lituania vs. Israel Disney Plus 12:00 Macedonia del Norte vs Letonia Disney Plus y ViX 12:00 República Checa vs. San Marino Disney Plus y ViX 19:30 Ecuador vs Canadá DirecTV Sports y DGO

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.