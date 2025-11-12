Ecuador vs. Canadá EN VIVO: horarios, apuestas y dónde ver partido amistoso

Ecuador y Canadá juegan este jueves 13 de noviembre en amistoso internacional por fecha FIFA. El duelo, que se realizará en BMO Field de Toronto, iniciará a las 7:30 p.m. (horario ecuatoriano) y será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol, DirecTV Sports y Zapping.

Tanto Ecuador como Canadá estarán en el Mundial 2026, por ello, necesitan sumar partidos para llegar en un buen nivel a la máxima fiesta del fútbol. Además, está en juego los puntos para el ranking FIFA.

Como se sabe, el ranking FIFA define los bombos para el sorteo del Mundial 2026. Ecuador está en la casilla 2, por ello, necesita ganar en Toronto.

En la fecha FIFA de octubre, Ecuador empató con Estados Unidos y México. Estos resultados desataron una serie de críticas contra el estratega Sebastián Beccacece.

Canadá, por su parte, llega a la contienda tras perder 1-0 contra Australia y empatar sin goles con Colombia. Dos resultados que dejaron más dudas que certezas en los 'Rouges'.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, fue claro en señalar que quieren aprovechar que son uno de los anfitriones del Mundial 2026 para continuar creciendo.

Así luce el estadio donde se jugará el Ecuador vs Canadá.

"Queremos aprovechar este momento histórico, con el Mundial 2026 en casa y el impulso que tiene la selección, para asegurar que el futbol canadiense nunca mire hacia atrás", puntualizó el estratega en Film Never Lies.

Además, el DT habló sobre el amistoso contra Ecuador: "Estamos en la recta final de un momento crucial para el programa y para este país. Hemos progresado mucho este otoño y estamos ansiosos por demostrarlo nuevamente ante una gran afición canadiense en Toronto el próximo jueves".

¿A qué hora juega Ecuador vs. Canadá?

Este emocionante partido amistoso entre Ecuador y Canadá se realizará el jueves 13 de noviembre a las 19:30 horas (horario ecuatoriano y peruano).

Horarios del Ecuador vs. Canadá, según país

México: 18:30 horas

Venezuela y Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21:30 horas

Estados Unidos (Costa este): 19:30 horas

¿Dónde ver Ecuador vs. Canadá?

El amistoso entre Ecuador y Canadá será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping para el territorio ecuatoriano.

Brasil: Claro TV+ y Sky+

Canadá: Fanatiz, OneSoccer y TSN4

Chile: DirecTV Sports y DGO

Colombia: DirecTV Sports y DGO

Perú: DirecTV Sports y DGO

Uruguay: DirecTV Sports y DG

Venezuela: DirecTV Sports y DGO

Estados Unidos: FX Sports APP, FOX One y FOX Sports 2.

Ecuador vs. Canadá: Apuestas

Canadá Empate Ecuador Betsson 2.78 2.78 2.88 Betano 2.80 2.77 2.85 bet365 2.70 2.88 2.70 1xBet 2.86 3.09 2.89 CoolBet 2.75 2.95 2.70 DoradoBet 2.80 2.71 2.83

Ecuador vs. Canadá: Últimos resultados

Miércoles 1 de junio de 2011 | Canadá 2-2 Ecuador

Martes 22 de enero de 2002 | Canadá 0-2 Ecuador

Domingo 6 de junio de 1999 | Canadá 1-2 Ecuador

Jueves 2 de junio de 1988 | Ecuador 2-1 Canadá

Posible alineación de Ecuador:

Este sería el once de Sebastián Becaccecese: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.