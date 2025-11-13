Argentina vs Angola EN VIVO por amistoso internacional: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Se paraliza todo el planeta fútbol para el interesante amistoso internacional que sostendrán Argentina vs Angola este viernes en el Estadio 11 de novembro ubicado en Luanda. El cotejo de la 'Albiceleste' quedó pactado para jugarse a partir de las 11:00 horas de Perú. Además, puedes seguir la transmisión EN VIVO por las señales de Telefe y TyC Sports. Repasa toda la antesala del encuentro que tendrá como principal figura a Lionel Messi.

Antesala del partido amistoso Argentina vs Angola

La selección argentina afrontará este único duelo de preparación por fecha FIFA de noviembre contra el cuadro africano, sin embargo, lo hará con cinco bajas de peso como las del 'Dibu' Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina, y Giuliano Simeone.

Bajo ese escenario, Lionel Scaloni y su comando técnico alistarán un gran número de variantes dentro del once titular para tratar de darle una alegría a su hinchada. Además, será la primera vez que ambos países se vean las caras en toda su historia, por lo que el combinado sudamericano quiere demostrar por qué es la vigente campeona del mundo.

En la antesala del partido, el estratega de la 'Albiceleste' brindó una conferencia de prensa y señaló que sus dirigidos están mentalizados en ofrecer un gran espectáculo deportivo. De otro lado, sobre su rival, indicó que posee elementos de jerarquía y también buscarán reflejar su mejor versión.

Lionel Scaloni habló previo al cotejo frente a la selección de angola

"En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha, por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera mañana, para eso vinimos. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles", sostuvo Scaloni a la prensa.

¿Jugará la 'Pulga'? El DT de Argentina manifestó que el '10' de Inter Miami apunta a tener minutos en el amistoso contra Angola. "(Lionel) Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver", acotó.

Lionel Messi tendrá rodaje frente a Angola en Luanda

En la vereda de alfrente, Angola es consciente que Argentina es favorita a quedare con el triunfo, sin embargo, pese a ello, el estratega Patrice Beaumelle aseguró que 'Las Palancas Negras' saldrán al campo con sus mejores figuras. "No tenemos nada que perder. Tenemos todo para demostrar cómo estamos como equipo. No tenemos que tener miedo o presión, tenemos que jugar", expresó a la prensa.

¿Cuándo juega Argentina vs Angola?

Según la programación oficial, el choque entre Argentina vs Angola se disputará este viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de novembro situado en Luanda.

Amistoso Angola vs Argentina en Luanda

¿A qué hora juega Argentina vs Angola?

Las selecciones de Argentina vs Angola tendrán que enfrentarse en un amistoso internacional a partir de las 11:00 horas locales de Perú. A continuación, repasa la guía de horarios en el resto de países del mundo.

México: 10:00 horas

Perú: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Argentina vs Angola se medirán en un amistoso internacional

¿Dónde ver Argentina vs Angola EN VIVO?

No te pierdas todas las incidencias del encuentro preparatorio entre Argentina vs Angola EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de Telefe y TyC Sports. Además, Líbero.pe te llevará el minuto a minuto, goles, y resumen del amistoso.

Argentina: TyC Sports Play, mitelefe, Telefe Argentina, TyC Sports Argentina

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Puerto Rico: Fanatiz USA

Angola: TPA, ZAP

Argentina vs Angola: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Argentina es totalmente favorito a ganar el partido ante Angola por un amistoso internacional. Repasa cuánto pagan las principales casas de apuestas.

Casas de Apuestas Argentina Empate Angola Betsson 1.17 6.40 16.50 Betano 1.21 6.00 16.50 Bet365 1.18 5.50 15.00 1XBET 1.21 7.45 17.00 Coolbet 1.18 6.50 15.00 Doradobet 1.18 6.00 14.00

Argentina vs Angola: alineaciones posibles

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza.

Argentina: últimos 5 partidos

Argentina 6-0 Puerto Rico

Argentina 1-0 Venezuela

Ecuador 1-0 Argentina

Argentina 3-0 Venezuela

Argentina 1-1 Colombia

Angola: últimos 5 partidos

Camerún 0-0 Angola

Eswatini 2-2 Angola

Angola 3-1 Mauricio

Angola 0-1 Libia

Angola 0-2 RD Congo

¿Dónde jugarán Argentina vs Angola?

El Estadio 11 de novembro, ubicado en Luanda, será el recinto deportivo donde se enfrenten las selecciones de Argentina vs Angola por un amistoso internacional. Aquel escenario está en la capacidad de albergar un aproximado de 48.500 hinchas.