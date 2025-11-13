¿Dónde ver Argentina vs. Angola EN VIVO en partido amistoso internacional?

Argentina, con Lionel Messi como su principal figura, se medirá contra Angola en el Estádio 11 de Novembro. El partido amistoso está pactado para iniciar a las 11:00 horas (en Perú) y a continuación te contamos los canales que transmitirán en vivo el duelo.

¿Dónde ver Argentina vs. Angola?

En Argentina, el partido de la 'Albiceleste' será televisado por TyC Sports, mitelefe, Telefe y Tyc Sports.

Si te encuentras en Estados Unidos, el partido amistoso entre Argentina contra Angola lo puedes ver por Fanatiz USA, Fubo TV y TyC Sports Internacional.

¿Cómo llega Argentina al partido?

Argentina se sigue preparando para su participación en la Copa del Mundo 2026. Para el duelo amistoso contra Angola, Lionel Messi tiene grandes opciones de iniciar las acciones.

"Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver", expresó el entrenador argentino.

El astro argentino está atravesando un gran momento en Inter Miami, además, quiere llegar en gran condición al Mundial, que será el último de su carrera deportiva.