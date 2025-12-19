- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, sábado 20 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación y agenda completa de los partidos en vivo a disputarse en las principales ligas del mundo este sábado 20 de diciembre.
Este sábado 20 de diciembre tenemos una espectacular programación de los duelos más importantes en las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos el horario y canales de transmisión para ver los partidos de hoy en vivo.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:30
|Newcastle vs Chelsea
|ESPN, Disney+
|10:00
|Manchester City vs West Ham
|Disney+
|10:00
|Brighton vs Sunderland
|Disney+
|10:00
|Wolverhampton vs Brentford
|Disney+, Zapping
|10:00
|AFC Bournemouth vs Burnley
|ESPN, Disney+
|12:30
|Tottenham vs Liverpool
|ESPN, Disney+
|15:00
|Leeds United vs Crystal Palace
|Disney+
|15:00
|Everton vs Arsenal
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Real Oviedo vs Celta de Vigo
|ESPN3, Disney+
|10:15
|Levante vs Real Sociedad
|ESPN4, Disney+
|12:30
|Osasuna vs Deportivo Alavés
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Real Madrid vs Sevilla
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Lazio vs Cremonese
|ESPN2, Disney+
|14:45
|Juventus vs Roma
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Stuttgart vs Hoffenheim
|Disney+
|9:30
|Köln vs Union Berlin
|Disney+
|9:30
|Wolfsburg vs Freiburg
|Disney+
|9:30
|Augsburg vs Werder Bremen
|Disney+
|9.30
|Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt
|ESPN2, Disney+
|12:30
|RB Leipzig vs Bayer Leverkusen
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Gil Vicente vs Rio Ave
|GolTV, GOLTV Play
|15:30
|Estrela vs Moreirense
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|San Juan FC vs Wilstermann
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Deportivo Cuenca vs Emelec
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Aucas vs Macará
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Copa de Francia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Biesheim vs Metz
|9:30
|Bayeux vs Blois
|9:30
|Freyming vs Chantilly
|9:30
|Olympique Marcquois vs Troyes
|9:30
|St Maur Lusitanos vs Lille
|DIRECTV Sports
|12:00
|Raon l'Etape vs Paris
|12:00
|Pontivy vs Bastia
|12:00
|Stade Bethunois vs Sochaux
|12:00
|SA Mérignac vs Istres
|12:00
|Grenoble Foot 38 vs Nancy
|12:00
|Lyon Duchère vs Toulouse
|14:30
|AS Le Gosier vs Lorient
|15:00
|Fontenay Vendée Foot vs PSG
|DIRECTV Sports
Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
