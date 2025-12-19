0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 20 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación y agenda completa de los partidos en vivo a disputarse en las principales ligas del mundo este sábado 20 de diciembre.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 20 de diciembre
Programación de partidos en vivo para este sábado 20 de diciembre | FOTO: LIBERO
Este sábado 20 de diciembre tenemos una espectacular programación de los duelos más importantes en las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos el horario y canales de transmisión para ver los partidos de hoy en vivo.

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
7:30Newcastle vs ChelseaESPN, Disney+
10:00Manchester City vs West HamDisney+
10:00Brighton vs SunderlandDisney+
10:00Wolverhampton vs BrentfordDisney+, Zapping
10:00AFC Bournemouth vs BurnleyESPN, Disney+
12:30Tottenham vs LiverpoolESPN, Disney+
15:00Leeds United vs Crystal PalaceDisney+
15:00Everton vs ArsenalDisney+, Zapping

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Real Oviedo vs Celta de VigoESPN3, Disney+
10:15Levante vs Real SociedadESPN4, Disney+
12:30Osasuna vs Deportivo AlavésDIRECTV Sports, DGO
15:00Real Madrid vs SevillaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Lazio vs CremoneseESPN2, Disney+
14:45Juventus vs RomaESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Stuttgart vs HoffenheimDisney+
9:30Köln vs Union BerlinDisney+
9:30Wolfsburg vs FreiburgDisney+
9:30Augsburg vs Werder BremenDisney+
9.30Hamburger SV vs Eintracht FrankfurtESPN2, Disney+
12:30RB Leipzig vs Bayer LeverkusenDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Gil Vicente vs Rio AveGolTV, GOLTV Play
15:30Estrela vs Moreirense

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00San Juan FC vs WilstermannFutbol Canal

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Deportivo Cuenca vs EmelecCanal del Futbol, Zapping
16:30Aucas vs MacaráCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Copa de Francia

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Biesheim vs Metz
9:30Bayeux vs Blois
9:30Freyming vs Chantilly
9:30Olympique Marcquois vs Troyes
9:30St Maur Lusitanos vs LilleDIRECTV Sports
12:00Raon l'Etape vs Paris
12:00Pontivy vs Bastia
12:00Stade Bethunois vs Sochaux
12:00SA Mérignac vs Istres
12:00Grenoble Foot 38 vs Nancy
12:00Lyon Duchère vs Toulouse
14:30AS Le Gosier vs Lorient
15:00Fontenay Vendée Foot vs PSGDIRECTV Sports

