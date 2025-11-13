0
¿A qué hora juega Argentina vs Angola? Horarios para ver partido amistoso internacional

Con la presencia de Lionel Messi, Argentina se enfrenta a Angola, en amistoso internacional que se jugará en Luanda. Repasa horarios para seguir el partido.

Wilfredo Inostroza
Argentina visita Angola en amistoso por fecha FIFA
Argentina visita Angola en amistoso por fecha FIFA
Como parte de su preparación para el Mundial 2026, Argentina visitará a Angola, en partido amistoso por fecha FIFA que se disputará este viernes 14 de noviembre, en el estadio 11 de Novembro, en Luanda. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

¿A qué hora juega Argentina vs Angola?

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:00
  • Bolivia y Venezuela: 12:00
  • Perú, Colombia y Ecuador: 11:00
  • México: 10:00
  • Estados Unidos: 11:00 (Miami y Nueva York) y 08:00 (Los Ángeles)
  • España y Angola: 17:00

Argentina vs Angola: previa del partido

Con la presencia de Lionel Messi como principal atracción, el combiando albiceleste disputará su último partido del año. Para este encuentro se ha priorizado lo económico antes que la exigencia del rival.

Por su parte, el cuadro africano no consiguió clasificar al Mundial 2026, pero le dará un importante regalo a sus aficionados con la presencia del astro argentino en la capital angoleña.

Lionel Messi

Lionel Messi entrenando en Argentina.

Cabe señalar que estos equipos ya se enfrentaron en 2006 y fue victoria del elenco 'gaucho' por 2-0, esto gracias a los goles Maximiliano Rodríguez y Juan Pablo Sorín.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

