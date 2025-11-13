- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿A qué hora juega Argentina vs Angola? Horarios para ver partido amistoso internacional
Con la presencia de Lionel Messi, Argentina se enfrenta a Angola, en amistoso internacional que se jugará en Luanda. Repasa horarios para seguir el partido.
Como parte de su preparación para el Mundial 2026, Argentina visitará a Angola, en partido amistoso por fecha FIFA que se disputará este viernes 14 de noviembre, en el estadio 11 de Novembro, en Luanda. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
PUEDES VER: ¿Quién es Matvey Safonov, el arquero ruso que juega en PSG y fue 'humillado' por Álex Valera?
¿A qué hora juega Argentina vs Angola?
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:00
- Bolivia y Venezuela: 12:00
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:00
- México: 10:00
- Estados Unidos: 11:00 (Miami y Nueva York) y 08:00 (Los Ángeles)
- España y Angola: 17:00
Argentina vs Angola: previa del partido
Con la presencia de Lionel Messi como principal atracción, el combiando albiceleste disputará su último partido del año. Para este encuentro se ha priorizado lo económico antes que la exigencia del rival.
Por su parte, el cuadro africano no consiguió clasificar al Mundial 2026, pero le dará un importante regalo a sus aficionados con la presencia del astro argentino en la capital angoleña.
Lionel Messi entrenando en Argentina.
Cabe señalar que estos equipos ya se enfrentaron en 2006 y fue victoria del elenco 'gaucho' por 2-0, esto gracias a los goles Maximiliano Rodríguez y Juan Pablo Sorín.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90