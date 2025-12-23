0

¿Advíncula? Boca aceptó salida de futbolista y firmará con nuevo club: "Próximas horas"

Boca Juniors sorprendió a los hinchas con importante decisión sobre uno de los elementos clave del plantel que se irá a un histórico club.

Erickson Acuña
El mercado de pases inició y los diferentes equipos comenzaron a incorporar diversos elementos con quienes luchar por el objetivo. No solo en la Liga 1 Perú, sino también en el fútbol internacional donde quieren ser protagonistas en el 2026. En ese contexto, se conoció que un jugador de Boca Juniors no continuará en el plantel.

Desde Argentina revelaron que el ‘Xeneize’ decidió aceptar la salida de este futbolista y firmará por un histórico equipo. Como era de esperarse, generó diversas reacciones en los aficionados y seguidores del deportista a poco de finalizar el año que tuvo altibajos en el cuadro argentino.

Boca Juniors no contará con futbolista para la temporada 2026

“Boca le dio el ok a Lucas Blondel para salir. En las próximas horas firmaría a préstamo en Argentinos Juniors”, dio a conocer el periodista Fede Cristofanelli en su cuenta de X. De esta manera, el jugador afrontará el 2026 en otro equipo buscando ser protagonista en el campeonato.

Cabe señalar que esta noticia se da en medio de los rumores de una posible salida de Luis Advíncula, quien no ha tenido los minutos deseados en la temporada 2025, por lo que entró en la órbita de Alianza Lima para convertirse en una de las incorporaciones más llamativas del mercado de pases.

Boca Juniors no desea contar con el experimentado jugador de la Blanquirroja, mundialista en Rusia 2018, pese a tener contrato hasta fines del 2026. Por ello, la llegada a La Victoria suena con fuerza y todo se podrá definir en los próximos días. 

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

