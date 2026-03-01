- Hoy:
ALERTA ROJA para inmigrantes con solicitud de ciudadanía en EE. UU.: estos 5 ERRORES comunes podrían causar RECHAZO de USCIS
Errores al llenar el Formulario N-400 pueden retrasar o bloquear tu naturalización. Conoce los 5 fallos más comunes y cómo evitarlos.
Completar el Formulario N-400 es el paso final hacia la ciudadanía estadounidense, pero también uno de los más exigentes. Un pequeño error en la firma, en las fechas de residencia o en la declaración de antecedentes puede provocar que el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) retrase tu solicitud durante meses o incluso la rechace.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes refugiados sin Green Card en EE. UU.: DHS permite a ICE ampliar detenciones y genera serias implicaciones
El N-400 es la solicitud oficial de naturalización y cualquier inconsistencia, ya sea información incompleta, datos incorrectos o respuestas equivocadas, puede generar solicitudes de evidencia adicional (RFE) y extender los plazos del trámite.
Los 5 errores más comunes que pueden causar rechazo
1. Olvidar firmar el Formulario N-400
No firmar la solicitud es un fallo crítico: USCIS no procesa formularios sin firma y devuelve el paquete, causando retrasos significativos y obligando a reiniciar parte del proceso.
2. No declarar viajes de más de seis meses
Omitir viajes prolongados al extranjero puede derivar en la denegación de la naturalización por incumplir el requisito de residencia continua. Si el viaje fue mayor a seis meses pero menor a un año, se debe presentar evidencia que demuestre que mantuviste tu residencia en EE. UU., como estados de cuenta, registros de propiedad, sellos de pasaporte o declaraciones de impuestos.
3. Omitir multas de tránsito o antecedentes
Toda interacción con autoridades policiales, desde multas menores hasta arrestos o citaciones, debe ser declarada. No hacerlo puede retrasar o complicar el proceso. Llevar la documentación correspondiente a la entrevista es fundamental.
4. Usar una versión obsoleta del formulario
Cada página del N-400 indica la fecha de edición. Presentar un formulario antiguo, incompleto o de distintas ediciones puede causar rechazo automático. USCIS ofrece gratuitamente la versión vigente en su sitio web oficial.
5. No pagar la tarifa correcta
La solicitud requiere un pago específico: US$760 si se presenta en papel y US$710 en línea. Enviar un monto incorrecto, no incluir el pago o usar un método no aceptado provoca el rechazo automático. En ciertos casos, se puede solicitar reducción o exención cumpliendo los requisitos y presentando la documentación correspondiente.
