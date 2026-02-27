- Hoy:
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes que deseen convertirse en ciudadanos: NUEVA REGLA permitirá rendir el examen en español
Una nueva regla del USCIS permite que inmigrantes con residencia prolongada puedan rendir el examen de ciudadanía en español.
La administración del USCIS ha implementado una nueva disposición que beneficia a inmigrantes que buscan la ciudadanía estadounidense. La medida permite que ciertos residentes permanentes eviten presentar el examen en inglés, siempre que cumplan los requisitos de edad y tiempo como titulares de la green card.
La iniciativa conocida como regla 50/20 aplica a personas de 50 años o más que hayan sido residentes legales por al menos 20 años. Estos solicitantes podrán rendir el examen de educación cívica en español, facilitando el proceso de naturalización y reduciendo barreras lingüísticas históricas.
Quiénes califican y cómo funciona la regla 50/20
Los beneficiarios de esta regla pueden llevar un intérprete durante el examen cívico, quien debe hablar español e inglés fluidamente, presentar identificación oficial y completar el Formulario G-1256. El intérprete no puede ser el abogado ni un testigo del solicitante.
Inmigrantes elegibles podrán rendir el examen de ciudadanía en español gracias a la regla 50/20.
El examen incluye preguntas sobre historia y gobierno de Estados Unidos, abarcando temas de Constitución, derechos y responsabilidades de los ciudadanos, historia nacional y geografía. Los aspirantes deben responder correctamente al menos seis de diez preguntas formuladas al azar.
Requisitos generales y paso a paso para la naturalización
Además de la regla 50/20, los solicitantes deben cumplir criterios generales: tener 18 años o más, demostrar buena conducta moral y ser residente permanente legal durante al menos cinco años (tres si está casado con un ciudadano estadounidense).
El proceso incluye preparar y presentar el Formulario N-400, asistir a la cita de datos biométricos, completar la entrevista, aprobar los exámenes de educación cívica y de inglés (cuando aplique), y finalmente tomar el Juramento de Lealtad para convertirse en ciudadano estadounidense.
