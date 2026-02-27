EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes que deseen convertirse en ciudadanos: NUEVA REGLA permitirá rendir el examen en español

La administración del USCIS ha implementado una nueva disposición que beneficia a inmigrantes que buscan la ciudadanía estadounidense. La medida permite que ciertos residentes permanentes eviten presentar el examen en inglés, siempre que cumplan los requisitos de edad y tiempo como titulares de la green card.

La iniciativa conocida como regla 50/20 aplica a personas de 50 años o más que hayan sido residentes legales por al menos 20 años. Estos solicitantes podrán rendir el examen de educación cívica en español, facilitando el proceso de naturalización y reduciendo barreras lingüísticas históricas.

Quiénes califican y cómo funciona la regla 50/20

Los beneficiarios de esta regla pueden llevar un intérprete durante el examen cívico, quien debe hablar español e inglés fluidamente, presentar identificación oficial y completar el Formulario G-1256. El intérprete no puede ser el abogado ni un testigo del solicitante.

Inmigrantes elegibles podrán rendir el examen de ciudadanía en español gracias a la regla 50/20.

El examen incluye preguntas sobre historia y gobierno de Estados Unidos, abarcando temas de Constitución, derechos y responsabilidades de los ciudadanos, historia nacional y geografía. Los aspirantes deben responder correctamente al menos seis de diez preguntas formuladas al azar.

Requisitos generales y paso a paso para la naturalización

Además de la regla 50/20, los solicitantes deben cumplir criterios generales: tener 18 años o más, demostrar buena conducta moral y ser residente permanente legal durante al menos cinco años (tres si está casado con un ciudadano estadounidense).

El proceso incluye preparar y presentar el Formulario N-400, asistir a la cita de datos biométricos, completar la entrevista, aprobar los exámenes de educación cívica y de inglés (cuando aplique), y finalmente tomar el Juramento de Lealtad para convertirse en ciudadano estadounidense.