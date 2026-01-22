- Hoy:
Ciudadanía estadounidense EN RIESGO: estos ERRORES pueden hacer que USCIS te niegue la visa americana
Errores en antecedentes, residencia o carácter moral pueden llevar al USCIS negar la ciudadanía estadounidense al solicitante.
Solicitar la ciudadanía estadounidense es uno de los pasos más importantes para miles de inmigrantes cada año, pero también uno de los más exigentes. A través del proceso de naturalización, gestionado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las autoridades realizan una investigación exhaustiva que puede derivar en una negativa si se detectan errores o inconsistencias.
Aunque muchos solicitantes creen que cumplir con el tiempo de residencia es suficiente, la realidad es que existen fallas frecuentes que pueden provocar que la USCIS niegue la ciudadanía, conocida popularmente como "visa americana", e incluso derive el caso a instancias más graves.
Errores que pueden hacer que el USCIS te niegue la visa americana
Como detalla el sitio web oficial del USCIS, una vez realizado el trámite, las autoridades procederán a realizar las verificaciones correspondientes para comprobar la identidad del solicitante, sus antecedentes legales, estatus migratorio y más, con el fin de determinar si cumple con todos los requisitos para acceder a la ciudadanía estadounidense. A continuación, se detallan los principales aspectos que la agencia evalúa durante el proceso de naturalización:
Errores en el proceso de naturalización pueden hacer que el USCIS te niegue la ciudadanía.
- Ocultar antecedentes o mentir: No declarar arrestos, procesos o antecedentes. Errores u omisiones en el formulario N-400. Cualquier falsedad puede considerarse fraude y causar la negación.
- No demostrar buen carácter moral: Delitos penales o reincidencias. No pagar impuestos o cometer fraude fiscal.Mentir a inmigración o desobedecer órdenes judiciales. USCIS puede pedir récords policiales y judiciales.
- Problemas con la residencia permanente: Ausencias largas o frecuentes fuera de EE. UU. Falta de vínculos reales con el país. Obtener o mantener la residencia de forma irregular. Puede llevar a rechazo y hasta proceso de deportación.
- Inconsistencias en la entrevista: Contradicciones entre el N-400 y las respuestas. Respuestas imprecisas o nerviosismo excesivo. Genera alertas aunque se cumplan otros requisitos.
