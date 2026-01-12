- Hoy:
ATENCIÓN, extranjeros creadores de contenido: ajustes de USCIS otorgarían la posibilidad de acceder a una VISA de trabajo en EE. UU.
La visa O-1 permitiría a creadores de contenido en OnlyFans y plataformas similares trabajar legalmente en EE. UU. y, con el tiempo, optar por la Green Card.
Estados Unidos podría abrir una nueva oportunidad para extranjeros que generan contenido para adultos en plataformas como OnlyFans. Según recientes ajustes migratorios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), estos creadores podrían solicitar una visa de trabajo, con la posibilidad de avanzar posteriormente hacia la residencia permanente, conocida como Green Card.
Te contamos qué visas laborales en EE. UU. podrían gestionar los creadores de contenido adulto.
¿Cómo funciona la visa O‑1 para creadores de contenido para adultos en EE. UU.?
La visa en cuestión es la O-1, destinada a extranjeros con habilidades o logros extraordinarios en campos como las artes, las ciencias, la educación, los negocios o los deportes. Tiene una duración inicial de tres años, con opción de renovación mientras el empleo permanezca activo.
Telemundo Nueva Inglaterra destaca que, aunque la visa no está diseñada específicamente para contenido adulto, los creadores pueden calificar si su trabajo demuestra logros excepcionales y reconocimiento en su industria. La evaluación de la "moralidad" será subjetiva por parte de los funcionarios del USCIS, siempre que el contenido sea legal.
Según la abogada de inmigración Eliana Sepúlveda, para solicitarla, el creador debe contar con un empleador o una empresa en EE. UU. que certifique su influencia y logros, ya sea por ingresos, cantidad de seguidores o reconocimiento dentro de su sector. Esto implica que el creador dejaría de ser su propio jefe y pasaría a ser empleado de la compañía patrocinadora.
Requisitos y consideraciones clave para solicitar la visa O‑1
Para que un creador de contenido sea elegible, se deben demostrar métricas sobresalientes, como:
- Altos ingresos generados por su trabajo.
- Gran número de seguidores en sus plataformas.
- Impacto y reconocimiento por encima del promedio de la industria.
La visa se divide en O-1A (para ciencias, educación, deportes y otras habilidades extraordinarias) y O-1B (para artistas, músicos y personas de medios). La abogada Sepúlveda advierte que, aunque esta oportunidad resulta atractiva, existen riesgos potenciales: algunos creadores podrían ser explotados por el empleador que los trae a EE. UU. bajo la oferta laboral.
Es importante destacar que la O-1 no permite el autopatrocinio; únicamente un empleador estadounidense puede iniciar el proceso.
