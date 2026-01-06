ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria continúa siendo uno de los apoyos clave para millones de familias de bajos ingresos en Estados Unidos. A través de depósitos mensuales, los beneficiarios reciben fondos destinados exclusivamente a la compra de alimentos esenciales.

Sin embargo, a partir de 2026, aunque las normas federales se mantienen, varios estados comenzaron a aplicar restricciones adicionales que limitan el uso de los cupones en ciertos productos considerados poco nutritivos.

En 2026, varios estados limitan qué productos puedes comprar con SNAP.

Alimentos permitidos con SNAP en 2026

Los fondos del programa son financiados por el Departamento de Agricultura de EE.UU., mientras que cada estado gestiona la entrega mediante la tarjeta EBT, que funciona como una tarjeta de débito. Con ella, los beneficiarios pueden adquirir productos básicos en comercios autorizados.

Entre los artículos que siguen habilitados se encuentran frutas y verduras frescas, carnes, pescados y aves, productos lácteos, panes y cereales. También están permitidos snacks, bebidas sin alcohol, y semillas o plantas destinadas a producir alimentos para consumo familiar.

Productos prohibidos con los cupones SNAP

Las reglas generales no presentan cambios en 2026. La tarjeta EBT no puede utilizarse para comprar alcohol, cigarrillos ni productos de tabaco. Tampoco se permiten alimentos o bebidas que contengan cannabis, marihuana o CBD.

Quedan excluidos además los suplementos, vitaminas y medicamentos, los alimentos calientes en el punto de venta, los animales vivos (con excepciones específicas) y cualquier artículo que no sea alimento, como productos de limpieza, higiene, cosméticos o comida para mascotas.

Nuevas restricciones estatales que entran en vigor en 2026

Con la reforma impulsada durante la administración de Donald Trump, los estados obtuvieron mayor margen para definir qué productos pueden excluirse del programa. A través de exenciones especiales, se comenzó a limitar la compra de refrescos, dulces y bebidas azucaradas.

Desde enero hasta octubre de 2026, estados como Indiana, Texas, Florida, Colorado, Louisiana y Missouri, entre otros, implementarán prohibiciones progresivas sobre refrescos, bebidas energéticas, dulces, postres preparados y alimentos ultraprocesados. Cada jurisdicción fija su propia fecha de inicio y lista de productos restringidos.

Por qué es clave revisar las reglas en tu estado

Aunque SNAP es un programa federal, las condiciones de compra pueden variar según el lugar de residencia. Usar la tarjeta EBT para un producto no autorizado puede generar rechazos en caja y confusión entre los beneficiarios.

Por eso, las autoridades recomiendan informarse con antelación sobre las normas vigentes en cada estado y verificar qué artículos siguen habilitados antes de realizar las compras mensuales.