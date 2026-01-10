MUCHO PELIGRO en Target de Richfield por violento arresto de dos ciudadanos por agentes de ICE

El Target de Richfield, Minnesota, ha sido el escenario de uno de los momentos más dramáticos de la actual operación a gran escala que las agencias migratorias de Estados Unidos están llevando a cabo a lo largo y ancho del estado de Minnesota ¿Qué sucedió? Dos sujetos que clamaban ser ciudadanos estadounidenses fueron arrestados con violencia ante la indignada mirada de transeúntes de la tienda minorista.

Dos "ciudadanos" son arrestados por ICE en Target de Richfield, Minnesota

En la actualidad, Minnesota es el escenario de las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con una serie de redadas para capturar indocumentados. Ante esto, se han suscitado diversas escenas dramáticos de las detenciones, en muchos casos haciendo uso excesivo de la fuerza, pero también ha producido la reacción de la población local en contra de los federales, al punto que ya ha muerto una persona: Renee Nicole Good hace un par de días por impactos de bala de uno de estos oficiales.

En este caso, se trata de un video compartido en diversas redes sociales que tiene lugar el pasado jueves 8 de enero de 2026 en la tienda Target de Richfield, Minnesota.

El metraje, republicado en medios locales como KARE 11 nos muestra a un grupo de camionetas oscuras que llevan en su interior personal de ICE detenerse en la puerta principal del negocio minorista. Al descender, cruzaron el vestíbulo tras lo cual bloquearon, inmovilizaron y redujeron a dos personas que parecían ser empleados.

Los sujetos se resistieron entre gritos y sollozos, afirmando que eran ciudadanos estadounidenses mientras son esposados. Cuando fueron puestos de pie y conducidos afuera hacia las camionetas de la agencia, las personas que grababan les preguntaron por sus nombres para ver si podían hacer algo para ayudarlos. El mayor de los dos se identificó como Aguilar García, mientras que el más joven aseguró llamarse Christian.

Mientras el muchacho se mostró relativamente calmado durante su arresto, quien además dio el número telefónico de su mamá para que la contactaran; fue Aguilar García quien gritó ser ciudadano estadounidense y puso gran resistencia para evitar que los de ICE lo introdujeran dentro del vehículo, se necesitaron de dos personas para cumplir su cometido, a la vez que lloraba preso del terror.

No tenemos mucha más información sobre este caso ni confirmación de la identidad de ambos hombres, pero sí sabemos que las fuertes imágenes provocaron la indignación de los ciudadanos de Minnesota, cuyos ánimos se han caldeado aún más provocando manifestaciones muy intensas para dejar en claro su rechazo a la presencia de ICE en el estado nor central de Estados Unidos.